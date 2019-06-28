Алексей Чертков освободился от «наследия» Ильи Михальчука

Полиграфисты медиахолдинга «Якутия» впервые за последние десять лет обзавелись собственным автобусом. Казалось, это незначительная новость, особенно на фоне масштабных свершений иных промышленных предприятий, но для коллектива старейшей типографии она выглядит как итог его многолетних страданий. Несколько десятков лет каждая поездка на разваливающемся на ходу транспорте была чревата дорожно-транспортным происшествием, что угрожало здоровью людей.

Работники типографии вот уже много лет вынуждены добираться на работу и с работы на Вилюйский переулок, который находится не в самом привлекательном месте нашего города, в тяжелейших условиях. Нет такого сезона, чтобы можно было спокойно дойти до здания ввиду отсутствия пешеходных дорожек: то снежные завалы на обочинах дороги, то лужи, то ямы, то дорожные работы.

Полиграфисты республики работают в сложнейших условиях в прямом и переносном смысле. Конъюнктура рынка не на стороне печатного дела – это надо признать. Но есть и другие проблемы, решить которые надо здесь и сейчас. О новшествах, которые внедряются сейчас в типографии наш корреспондент попросил рассказать генерального директора медиахолдинга Алексея ЧЕРТКОВА.

«Безусловным приоритетом моей работы в должности директора стало решение застарелых проблем типографии – хроническая убыточность, качество печати, техническое перевооружение, создание условий для перехода на новые виды услуг.

За небольшой отрезок времени нами сделано немало: осуществлена переоценка основных средств, законсервирована часть оборудования, не используемая в производстве, введена система «Качество» – газеты стали заметно отличаться в лучшую сторону, что отмечают даже наши конкуренты. Теперь на очереди книжно-журнальный комплекс.

Пришлось освободиться от «наследия Ильи Михальчука». Ведь доходило до того, что за ржавеющие станки, разобранные во времена «Сахаполиграфа», типография более десяти лет продолжала платить налоги. Конечно, это вопиющая безхозяйственность.

Недавно нами внедрена система увлажнения воздуха в офсетном цехе. Разработка российских ученых позволяет значительно улучшить качество подготовки бумаги во время производственного цикла. Налажена система противопожарной безопасности, переходим на экономные источники освещения в книжном цехе, производим ремонт коммуникаций. Вскладчину с соседями по кварталу оформляем проектно-сметную документацию для ремонта дороги.

Не мог я не откликнуться на просьбу коллектива приобрести, наконец, транспортное средство для доставки работников. В сотрудничестве с компанией «Туймаада лизинг» мы приобрели в щадящем для наших небогатых финансов режиме микроавтобус. Отмечу слаженную работу администрации с профсоюзным коллективом типографии, возглавляемым Зоей ШАРТАН-ООЛ. Коллективный договор медиахолдинга «Якутии», подписанный сторонами в этом году, стал одним из лучших среди предприятий, относящихся к профсоюзу работников культуры.

Постепенно мы интегрируем на линейном уровне подразделения типографии и медиахолдинга «Сахамедиа». Это касается прежде всего маркетинговой и рекламной служб. Снижаем издержки практически на каждом переделе. Воссоздали свой редакционно-издательский отдел. Теперь типография предоставляет полный цикл услуг от предпечатной подготовки до тиражирования продукции. Развиваем собственную линейку полиграфической продукции с максимальной маржой. С нового года был проведен ребрендинг медиахолдинга, он стал более приближен к основному занятию – типографскому производству. А то, порой, сами работники отрасли путались какие услуги предоставляет медиахолдинг «Якутия».

Надеюсь, следующий финансовый год сложится для нас успешнее, хотя трудностей немало», — сказал А.Чертков.