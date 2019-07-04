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Алексей Чертков: На входе в аэропорт Якутска меня уже ждали…

На входе в аэропорт города Якутска меня уже ждали… Множество раз проходил процедуру досмотра багажа, но в этот раз отнёсся к этому по-особенному.

 

Мой багаж — тощая сумка и рюкзачок с документами — спокойно проехались по чреву таинственного аппарата, который распознает запрещённые к перевозке предметы. На этот раз ничего такого  обнаружено не было и я в отличном расположении духа двинулся дальше, где попал в окружение замкомандира отдельного взвода патрульно-постовой службы Северо-Восточного ЛУ МВД России на транспорте старшего лейтенанта полиции Станислава ПШЕННИКОВА и капитана полиции Ольги ПРОТОДЬЯКОНОВОЙ.

 

Ответственный за этот участок работы Станислав Пшенников поведал мне о порядке несения службы транспортными полицейскими, заступающими на дежурные сутки в аэропорту Якутск. Из его рассказа я понял, что транспортная полиция в аэропорту не только страж порядка, но и надёжный помощник пассажирам в различных ситуациях.

 

Конечно, особое внимание полицейских приковано к нарушителям правил авиационной безопасности, ну, а, если у гражданина обнаруживаются запрещённые к перевозке вещества или предметы, то здесь они чётко соблюдают регламент и инструкции, требуют разрешительные документы и сертификаты для законного провоза оружия (огнестрельного, холодного), в том числе и спецсредств. Кстати, мне пояснили, что изъятые вещи хранятся в отдельной комнате аэропорта и незадачливые авиапассажиры могут забрать свои сокровища, правда, после предъявления соответствующих документов на них.

 

Затем как член Общественного совета при Северо-Восточном ЛУ МВД России на транспорте я попросил показать мне опорный пункт полиции на аэровокзале. Не томится ли в нем кто из пассажиров?

 

Действительно, там находился мужчина  понурого вида. Он на секунду угрюмо взглянул на меня, и снова погрузился в свои тяжёлые думы, пытаясь, видимо, вспомнить, куда именно ухитрился спрятать свой паспорт, что теперь его приходится искать с помощью полицейских.

 

Меня быстро успокоили: пассажир из другого города, не помнит, где потерял свой основной документ гражданина. Сотрудник транспортной полиции составляет протокол, затем будет проведён комплекс розыскных мероприятий по поиску  паспорта. Взяв с моих сопровождающих заверение, что будет предпринято все возможное, чтобы удовлетворить заявление пассажира и отправить незадачливого отпускника до места следования, мы направились к стойке, где проходят паспортный контроль.

 

Признаюсь, мне всегда было интересно, что там делают с нашими паспортами. Улыбчивая сотрудница ведомства занята ответственной работой. Именно от неё зависит проникнут ли на борт самолёта лица, находящиеся в розыске. Она показала мне технологию идентификации документов, из которой я только понял, что главное, чтобы не загорелся красный свет. Девушка приложила главную страницу моего паспорта к своему чудо-прибору, и к моему удивлению загорелся именно красный. И вновь меня успокоили-это не тот красный, есть ещё краснее красного. Более испытывать судьбу я не решился и проследовал в зону досмотра ручной клади и непосредственно того, что можно спрятать на теле или в одежде. На этот раз что либо из запрещённого я не планировал пронести в салон самолёта, поэтому эта процедура далась мне непринуждённо. Единственное, что немного озадачило, то это лёгкое прикосновение милой досмотрщицы в область моего живота. По-видимому, в её понимании именно там я должен был хранить свои сокровища.

 

«Всё манипуляции с авиапассажирами происходят в строгом соответствии с приказом от 23 июля 2015 года номер 227 «Об утверждении правил проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности», — пояснили мне.

 

Далее мы изучили эскалатор, ведущий на второй этаж, в зал ожидания, обсудили недавнее происшествие, приведшее к травме ребёнка. Здесь было не до юмора, и после тщательного разбора обстоятельств случившегося, член общественного совета призвал транспортников совместно со службами аэропорта более внимательно изучить проблему во избежании повторения инцидента.

 

Проверка показала, что сотрудники транспортной полиции оперативно реагируют на обращения граждан, предпринимают активные действия для оказания помощи пассажирам, попавшим в сложные ситуации. В этом нетрудно было убедиться: за время нашего общения старшему лейтенанту граждане задали с десяток вопросов (правда, большинство их относилось к вопросам навигации и логистики, что в большей мере относится к компетенции служб самого аэропорта).

 

Как водится, от всего состава членов общественного совета я поблагодарили транспортных полицейских Якутии за добросовестное несение службы, и с непокидающим ощущением лёгкости от прикосновения сотрудницы службы досмотра аэропорта, последовал своим маршрутом.

 

Источник: Алексей ЧЕРТКОВ, член Общественного совета при Северо-Восточном ЛУ МВД России на транспорте.
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