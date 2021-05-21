Алексей Васильев: Глубоко верю в Россию и Якутию

Зачем я иду на праймериз и чего ожидаю?

В моем Фейсбук или Инстаграм можно увидеть все, что я делал в жизни, например:

⁃ Собирал митинг против убийства якутского шахматиста в Москве.

⁃ Инициировал в 2010 году сбор виртуальных подписей за антиалкогольную кампанию в Якути.

⁃ Проводил блогерские автопробеги в Южную Якутию и в Мирный на место аварии Алроса.

⁃ Открывал службы доставки в Якутске Odunfood, Texas BBQ, Простая Еда.

⁃ Худел на 19 кг за 100 дней.

⁃ Бегал зимой в Нижний Бестях и обратно.

⁃ Купался в проруби в -47.

⁃ Выступал на телевидении.

⁃ Написал сотни публикаций по острым общественным вопросам — за экологию, сохранение якутского языка, про якутское кино, якутский театр, против нелегальной миграции, за здоровый образ жизни.

⁃ Трое детей и жена психолог Надежда Васильева.

⁃ Учил людей таргетированной рекламе.

⁃ Делал ремонт в квартире ветерана.

⁃ Доставлял еду инвалидам-диализникам.

⁃ Делал интервью с Сарданой Авксентьевой.

⁃ Много путешествовал по миру.

Каждый день своей жизни стараюсь принести пользу людям, своей республике. Кроме основной работы – доставлять людям вкусные и полезные продукты – много пишу в интернете (почти ежедневно с 2006 года).

Ко мне часто приходят люди и благодарят за то, что мои публикации изменили их жизнь. Кто-то похудел, кто-то открыл бизнес, кто-то перестал негативно смотреть на жизнь и начал работать…

Я всегда писал, что не собираюсь в депутаты.

Но сегодня в стране тревожное время. Если власть не изменится изнутри, то ее поменяют путем переворотов и майданов. Чтобы власть изменилась, должны прийти другие люди, независимые, открытые, не связанные с госконтрактами, которые научились зарабатывать самостоятельно без помощи государства. Такие, как я.

Я обязан хотя бы предложить свою кандидатуру, чтобы потом не упрекать себя за то, что в стране такое творилось, а я даже не попытался что-то изменить.

Мне 44 года, я на пике формы, в оптимальном балансе молодой энергии и опыта жизни.

Я смотрю на жизнь позитивно, я глубоко верю в Россию и Якутию. Я побывал во множестве стран и увидел, что там такие же проблемы, как у нас, центр Москвы чище, чем центр Парижа, а на окраинах Дубая пыль и грязь, как на окраинах Якутска. Я верю, что Россия может жить не просто не хуже других, а ЛУЧШЕ большинства развитых стран мира. Сегодня стартовая площадка для рывка создана, и если не будет потрясений в стране, то этот рывок мы с вами сделаем.

Надо менять устаревшие законы и регламенты, сковавшие экономику по рукам и ногам. Нужно создать с нуля принципиально новую систему образования и трудовых отношений, нужно дать свободу предпринимателям расти в разы и массово выходить на внешние рынки.

Я верю, что россияне начнут зарабатывать в несколько раз больше, потому что для них будут созданы высокотехнологичные высокооплачиваемые рабочие места. При этом за счет повышения эффективности сократится рабочий день и рабочая неделя. А те, кто работать не может, получат безусловный базовый доход.

Я верю, что за счет бурного роста экономики, будет многократный рост налоговых поступлений. Соответственно, пенсионеры, люди с инвалидностью и дети получат в разы больше поддержки от государства.