26.06.2022
17:41
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Спорт
Назван новый чемпион Игр Дыгына — 2022
Алексей Уваровский из села Мастаах Кобяйского улуса стал новым чемпионом Игр Дыгына-2022! Об этом сообщает тгк «Спорт Якутии». Поздравляем!
Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии
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