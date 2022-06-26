26.06.2022
17:41
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Спорт

Назван новый чемпион Игр Дыгына — 2022

Алексей Уваровский из села Мастаах Кобяйского улуса стал новым чемпионом Игр Дыгына-2022! Об этом сообщает тгк «Спорт Якутии». Поздравляем!

Пятикратный победитель Егор Филиппов и новый чемпион Игр Дыгына Алексей Уваровский
Игры Дыгына: У двух спортсменов — одинаковый результат
Фото: тгк Спорт Якутии
Источник: тгк Спорт Якутии

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