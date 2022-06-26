Назван новый чемпион Игр Дыгына — 2022

Алексей Уваровский из села Мастаах Кобяйского улуса стал новым чемпионом Игр Дыгына-2022! Об этом сообщает тгк «Спорт Якутии». Поздравляем!

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