Алексей Стручков: Якутскэнерго заинтересовано в будущих талантливых инженерах

В ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) отметили лучших студентов Физико-технического института Северо-Восточного федерального университета им. М. К. Аммосова по направлениям тепло- и электроэнергетика. Генеральный директор Алексей Стручков вручил именные стипендии будущим энергетикам, добившимся наибольших успехов в учебе.

Ежегодную премию в нынешнем году получили студенты 4 курса Валентин Шадрин и Нарыйя Афанасьева, третьекурсник Дьулурхан Бурцев. Еще одному студенту 3 курса, Тимофею Колмогорову, присуждена персональная стипендия имени Анатолия Чубчикова, который более 31 года возглавлял коллектив самого старейшего энергообъекта республики, Якутской ТЭЦ.

«Работа в современной энергетической отрасли требует высокого качественного уровня образования. И наша компания многие годы плодотворно сотрудничает с Физико-техническим институтом СВФУ в деле подготовки квалифицированных кадров для предприятий Якутскэнерго. А самых целеустремленных студентов, которые усердно учатся и разрабатывают исследовательские проекты, потенциально полезные для энергетики республики, мы стараемся поддерживать и мотивировать к трудоустройству в Якутскэнерго», – отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

Все стипендиаты проходили учебную или производственную практику на предприятиях энергокомпании и твердо намерены связать с нею свою трудовую биографию. Валентин Шадрин уже занимается проектом дипломной работы, которая посвящена применению солнечной генерации, и сможет развить опыт своих коллег из Сахаэнерго, которые эксплуатирую 21 солнечную электростанцию в районах Якутии.

Трем студентам стипендии были вручены лично, Нарыйя Афанасьева получила ее в Нюрбинском районе, где проходит дистанционное обучение. Молодые люди признались, что стипендию в преддверии Нового года планируют потратить на подарки родным.

Якутскэнерго учредило именные стипендии в 2000 году для поощрения учебной и научно-исследовательской деятельности студентов, обучающихся по специальностям «Электроэнергетика и электротехника» и «Теплоэнергетика и теплотехника» Физико-технического института СВФУ. К конкурсу на получение стипендий допускаются только «отличники» и «хорошисты» по итогам последних трех семестров, отличившиеся в научно-исследовательской работе, активно участвующие в культурной и общественной жизни университета.