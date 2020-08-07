Алексей Стручков возглавил попечительский совет кузнецов Якутии



Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» (входит в группу РусГидро) Алексей СТРУЧКОВ принял участие в рабочем совещании при Государственном советнике Республики Саха (Якутия), первом президенте Якутии Михаиле НИКОЛАЕВ, посвященном поддержке кузнечного дела, исконного якутского промысла. В ходе совещания Михаил Николаев предложил Алексею Стручкову возглавить попечительский совет Центра развития кузнечного ремесла Якутии. Это предложение получило единогласную поддержку всех участников встречи.



Союз кузнецов Якутии объединяет мастеров, работающих в 22 улусах Якутии. Они преподают в школах и учреждениях среднего профессионального образования. Главная кузница кадров в отрасли народных ремесел – Якутский колледж технологии и дизайна. Его учебно-производственный корпус оснащен необходимым оборудованием. В год здесь проходят обучение порядка 100 студентов. Однако для вывода кузнечного дела на новый уровень, способствующий улучшению имиджа Якутии, колледжу необходим новый производственный корпус. В нем мастера и студенты смогли бы трудиться не только над малыми формами кузнечного творчества, но и над монументальными произведениями.



Государственный советник РС(Я) Михаил Николаев предложил не ограничиваться рассмотрением в качестве площадки для производственной базы только Якутском, и тем самым искусственно сосредотачивать ремесло в городе. «Напротив, распространение и укрепление позиций исконного мастерства в районах республики – самый органичный вариант его развития», – подчеркнул Михаил Ефимович.



В ходе дискуссии Алексей Стручков предложил в условиях всеобщей цифровизации активнее использовать современные информационные технологии для продвижения аутентичной продукции якутских кузнецов, как на рынке нашей страны, так и по всему миру.



Одни из брэндов Республики Саха – хомус и якутский железный нож. Эти изделия, прочно ассоциируемые с северным краем, – образцы кузнечного ремесла, изготавливаемые по древнейшим технологиям, сохраненным мастерами до наших дней. Кузнечное ремесло имеет очень глубокие исторические корни, якуты широко использовали железную утварь, как в быту, так и в сельском хозяйстве. Но сегодня такая работа кузнецов стала лишь формой декоративно-прикладного искусства, материализации духовной культуры народов Саха. Помочь кузнечному делу вырасти для сохранения социокультурных традиций Якутии, сделать национальные кузнечные изделия одной из марок брэнда «Сделано в Якутии», способствовать таким образом открытости республики для внутрироссийского и международного туризма, сохранению преемственности поколений и непрерывности образования в области кузнечного ремесла – задача будущего.



Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 138,510 МВт, тепловая – 1723,651 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

РусГидро — одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро вырабатывает 70% электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке — свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.