Алексей Стручков: Спасибо за высокий профессионализм!

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем энергетика.

Я искренне благодарен вам, за то, что мы прошли этот год вместе, плечом к плечу. За вашу поддержку, стойкость и высокий профессионализм.

Год был сложным для всех. Но наш коллектив справился с трудностями, вызванными COVID-19. Мы сумели мобилизовать все свои ресурсы, проявили настоящую сплоченность обеспечили выполнение ремонтной программы, произвели ввод новых и модернизацию действующих генерирующих и сетевых мощностей. Масштабная работа проводилась по подключению земельных участков, бытовых, социальных и промышленных объектов. Мы продолжили оптимизировать потребление дизельного топлива, развивать программу внедрения возобновляемых источников энергии для сохранения экологии севера. Для обеспечения возможности развития производства и жилищного строительства мы работаем над проектированием второй очереди Якутской ГРЭС-2 в Центральной Якутии и высоковольтных линий в Западном энергорайоне.

Важными датами уходящего года были 75-летие Победы и 100-летие Плана ГОЭЛРО. Радует, что и эти общественные мероприятия мы провели вместе, дружной, сплоченной командой.

2020-й начался для нашей компании с чествования коллектива Якутской ГРЭС, которая полвека назад дала первые киловатты энергии стремительно растущей Центральной Якутии, все эти 50 лет подпитывала силы для ее развития и по сей день обеспечивает светом и теплом самую густонаселенную территорию нашего края.

А завершает Якутскэнерго год не менее приятными поводами для поздравлений. 55 лет назад были основаны ключевые предприятия, отвечающие за прямое взаимодействие с населением – Энергосбыт и Центральные электрические сети. Это одни из самых крупных коллективов в нашем холдинге. Высокопрофессиональные, проверенные за свою историю самыми суровыми условиями труда, реформами, всевозможными преобразованиями и изменениями в законодательстве. Но при этом неизменно с достоинством держащие марку.

Я с гордостью поздравляю коллективы-именинники, их уважаемых ветеранов с 55-летием! Желаю славного продолжения трудовой истории и благодарных потребителей.

Уважаемые коллеги, мы каждый день продолжаем усердно трудиться, чтобы обеспечить надежность энергоснабжения Якутии. Чтобы по всей республике светились окна, было тепло и комфортно на работе и дома, а в эти предновогодние дни сверкала огнями елка, даря атмосферу праздника, уюта, безопасности и стабильности.

В День энергетика я желаю нашей компании процветания, новых больших свершений. Будущий год не обещает быть простым, к сожалению, режим противодействия коронавирусу продлится еще не один месяц. Но мы готовы к этому, и обязательно с честью пройдем все испытания, выполняя свою важную, ответственную работу – обеспечивая якутян светом и теплом. Работу, которую энергетики по-настоящему любят и выполняют с гордостью.

Будьте здоровы, дорогие коллеги! Не забывайте о правилах безопасности на производстве. Путь работа спорится без травм и аварий. Пусть дома вас всегда с радостью ждут родные. А здоровье, счастье и благополучие не покидают ваши семьи! С праздником, с Днем энергетика!

Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» А. А. Стручков