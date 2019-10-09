Алексей Стручков провел заседание по реализации нацпроекта

Первый заместитель председателя Правительства Якутии Алексей Стручков 9 октября провел заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

На заседании было озвучено, что с 2020 года пять предприятий республики в рамках реализации нацпроекта начнут самостоятельно внедрять мероприятия по повышению производительности труда.

Как отметила министр экономики Майя Данилова, к 2024 году в республике число предприятий участников данного нацпроекта планируется довести до 39, из них 31 предприятие начнет внедрять мероприятия по повышению производительности труда самостоятельно, 8 – под управлением Федерального центра компетенций.

Министр сообщила, что в начале сентября между Правительством Якутии и Министерством экономического развития России подписано соглашение о сотрудничестве в сфере повышения производительности труда и поддержки занятости населения. В соответствии с соглашением предприятия — участники должны повысить производительность труда не менее чем на 10%, 15% и 30% по результатам первого, второго и третьего годов участия в нацпроекте.

Также в октябре текущего года подписано соглашение о реализации на территории республики федерального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» с Федеральным центром компетенций. Согласно условиям соглашения по итогам деятельности предприятий-участников нацпроекта в 2020 году, эксперты Федерального центра компетенций смогут оценить показатели повышения производительности труда на предприятиях уже в 2021 году.

В ходе заседание отдельное внимание было уделено вопросам подготовки республики к вступлению в проект «Эффективный регион». В рамках подготовительного этапа в конце сентября руководители и сотрудники предприятий, определенных в качестве возможных пилотных площадок, а также участники проектного офиса «Эффективный регион» приняли участие в семинаре с экспертами Госкорпорации «Росатом», на котором были обсуждены дальнейшие действия по реализации проекта в республике.

В семинаре приняли участие представители 31 организации и 9 органов исполнительной власти республики. По итогам работы Якутия направила в адрес «Росатома» предложение рассмотреть возможность включения ряда предприятий республики в первый этап реализации проекта «Эффективный регион». Потенциальные участники были отобраны из числа предприятий, занятых в сфере госуправления, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и транспорта.

В конце октября планируется второй приезд экспертов «Росатом» в Якутск, в рамках которого запланировано начало совместной работы с предприятиями-участниками проекта «Эффективный регион» по внедрению принципов бережливого производства.

Ректор ГАУ ДПО «Высшая школа инновационного менеджмента при Главе РС (Я)» Ольга Сукуева проинформировала, что в целях подготовки предприятий-участников к началу участия в нацпроекте на базе ВШИМ было организовано обучение по повышению производительности труда и управлению организационными трансформациями.

По итогам заседания проектного комитета Алексей Стручков отметил важность участия республики в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости», так как рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевой экономики напрямую влияет на экономику региона в целом.