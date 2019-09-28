Первый заместитель Председателя Правительства РС(Я) Алексей Стручков провел личный прием граждан. К первому вице-премьеру Якутии с просьбой о содействии в решении ряда вопросов обратился Геннадий Попов, житель Усть-Янского района, директор ООО «Артык».

Геннадий Попов обратил внимание на проблему очистки озер и рек от затонувших лесов и коряг. Остатки деревьев на дне рек и озер Усть-Янского района препятствует нормальному проведению зимней подводной рыбалки.

Алексей Стручков поручил министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) совместно с научными учреждениями изучить данный вопрос с точки зрения экологической безопасности, увеличения вылова рыбы и зарыбления водных объектов.

Второй вопрос, который Геннадий Попов поставил перед первым зампредом, касается организации перевозки людей в межсезонье из труднодоступных населенных пунктов до поселка Депутатский. По словам Попова, для решения данной проблемы необходима специальная техника.

Первый вице-премьер дал указание Министерству транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) рассмотреть возможность субсидирования внутриулусных пассажирских перевозок в Усть-Янском улусе в межсезонный период времени, а также провести работу с Министерством обороны России по вопросу безвозмездного получения в собственность республики демилитаризованной военной техники.