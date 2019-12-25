Алексей Стручков провел личный прием граждан

Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков 25 декабря провел личный прием граждан.

На прием к первому вице-премьеру пришли глава Хаптагайского наслега Екатерина Гаврильева и председатель Совета старейшин «Ытык Сʏбэ» Республики Саха (Якутия) Люлия Григорьева.

Глава с. Хаптагай Екатерина Гаврильева подняла вопрос строительства нового здания общеобразовательной школы на 176 мест. Она рассказала, что в здании 1975 года постройки, которое находится в сильно изношенном состоянии, в настоящее время обучаются 178 учащихся.

Также глава наслега озвучила проблемные вопросы села, связанные с приостановкой деятельности Хаптагайского комбикормового завода, в результате чего увеличилось количество безработных граждан.

«Еще одним проблемным вопросом является то, что наши сельхозугодия подпадают под зону строительства Ленского моста. Жители села, конечно же, всецело поддерживают строительство моста через реку Лену и благодарят руководство и правительство республики за решение ключевого для социально-экономического развития республики и всего Дальнего Востока вопроса транспортной доступности. Но вместе с тем из-за сокращения территорий сенокосных и сельхозугодий стремительно сокращается поголовье крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах, а это основной доход наших селян», — поделилась Екатерина Гаврильева.

Она также проинформировала, что у наслега имеется огромный потенциал для развития предпринимательской деятельности, в особенности в агропромышленном комплексе.

Алексей Стручков поручил профильным министерствам и ведомствам организовать работу по разработке проектно-сметной документации и принять меры по строительству новой школы в с. Хаптагай Мегино-Кангаласского улуса.

Он отметил, что необходимо создать рабочую группу для выезда в Хаптагайский наслег для решения вопроса комплексного развития села.