Алексей Стручков посетил Хаптагай

Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Стручков 31 января с рабочим визитом побывал в Хаптагайском наслеге Мегино-Кангаласского улуса. Он посетил социальные и сельскохозяйственные объекты и провел рабочее совещание по вопросам комплексного развития села.

Сразу по приезду Алексей Стручков посетил Хаптагайский комбикормовый завод. Как рассказал заместитель генерального директора ФАПК «Туймаада» Михаил Миронов, сегодня заводу требуется модернизация и перевооружение оборудования для увеличения производственных мощностей.

«Основная проблема завода связана с эксплуатацией устаревшего оборудования, поэтому мы хотим заняться его перевооружением. Завод может и должен заниматься переработкой зерновых культур, выращенных в хозяйствах республики. Усовершенствование технологий переработки позволит нам перерабатывать в сутки до 10 тонн зерновых, а за 300 дней – 3000 тонн. Также это позволит нам разнообразить линейку выпускаемой продукции и в разы улучшить её качество», — поделился Михаил Миронов.

С другой стороны, добавил он, перевооружение завода может привести к сокращению рабочих мест, так как производственный процесс будет автоматизирован.

«Если в настоящее время на заводе трудятся 50 человек, то после перевооружения штатная единица работников сократится до 10 человек. Поэтому мы предлагаем на базе Хаптагайского комбикормового завода создать агропрофилированный кластер, — сообщил заместитель генерального директора ФАПК «Туймаада».

Первый вице-премьер Якутии Алексей Стручков поручил министерству сельского хозяйства республики совместно с институтами развития в течение первого квартала 2020 года разработать бизнес-план и технико-экономическое обоснование восстановления и модернизации Хаптагайского комбикормового завода.

Далее Алексей Стручков посетил общеобразовательную школу и детский сад. Хаптагайская общеобразовательная школа размещена в одноэтажном деревянном здании 1975 года постройки. В настоящее время здесь обучаются 178 учащихся. Так как школа не занесена в перечень аварийных школ республики, начало строительства нового здания школы запланировано в 2026 году.

«Первоочередная задача, которая стоит перед правительством республики по строительству объектов образования, это ликвидация аварийных школ, которых у нас на начало года насчитывается порядка 50-ти. Вторая серьёзная задача – это ликвидация второй смены во всех общеобразовательных школах. И только после решения двух этих важнейших первоочередных задач в сфере образования, мы сможем приступить к строительству новых зданий школ взамен старых и построенных в деревянном исполнении», — пояснил Алексей Стручков.

Здание детского сада на 80 мест было введено в 1994 году. Сегодня здесь функционируют 4 группы: две младшие, средняя и старшая. Общее количество воспитанников – 86. Как рассказала заведующая детским садом Матрёна Афанасьева, сегодня здание нуждается в капитальном ремонте.

После осмотра детского сада первый вице-премьер дал поручение министерству образования и науки республики провести обследование здания дошкольного учреждения, подготовить смету и провести капитальный ремонт в ближайшее время.

Еще один проблемный вопрос в социальной сфере Хаптагайского наслега связан с приостановкой деятельности сельского дома культуры в связи с ветхостью здания. Алексей Стручков отметил, что в рамках национального проекта «Культура» министерством культуры Российской Федерации реализуются проекты по строительству домов культуры в сельских местностях. Но для того, чтобы соответствовать требованиям и параметрам нацпроекта республике необходимо осуществить разработку типовых зданий домов культуры стоимостью не выше 50 млн рублей. Такое поручение было дано министерству строительства республики.