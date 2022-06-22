Алексей Стручков ознакомился с ходом подготовки к осенне-зимнему периоду

В ходе поездки в Западный энергорайон генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков побывал на объектах Западных электрических сетей и Каскаде Вилюйских ГЭС им. Е. Н. Батенчука в Мирнинском районе, проверив ход проведения ремонтов для подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2022-2023 года и реализации проектов инвестиционной программы компании, направленных на развитие энергетической инфраструктуры запада Якутии.

Мирнинский район – один из ключевых в зоне деятельности Якутскэнерго (входит в Группу РусГидро). Для электроснабжения крупных промышленных потребителей и более 70 тысяч населения района энергокомпания реализует ряд проектов в рамках своей инвестиционной программы. На сегодняшний день выполнены работы в рамках третьего этапа реконструкции воздушной линии 220 кВ «КВГЭС – Айхал – Удачный». Разработана проектно-сметная документации для следующего, четвертого этапа, на строительство еще почти 99 км ЛЭП.

Продолжается реализация одного из крупных инвестиционных проектов «Якутскэнерго» по реконструкции подстанции «Фабрика №3». Она является одной из ключевых трансформаторных подстанций, снабжающих электроэнергией город Мирный.

В этом году в рамках ремонтной программы в селе Сюльдюкар будет произведена замена 25 опор распределительных сетей 0,4 кВ. В мае проведена реконструкция ВЛ 10 кВ протяженностью 7,5 км в поселке «Таас-Юрях», линия уже введена в работу. Всего заменили 146 опор, установили подкосы на 127 железобетонных приставках и заменили «голый» провод на СИП протяженностью 16 км.

Руководитель энергокомпании также провел рабочую встречу с главой Мирнинского района Александром Басыровым, в ходе которой обсуждались проекты, связанные с развитием энергетики на территории улуса. В ходе встречи стороны обсудили планы по строительству объектов электросетевого комплекса, замене деревянных опор линий на металлические, для повышения надежности энергоснабжения, энергообеспечения новых и перспективных потребителей, а также коснулись вопросов подготовки и закрепления кадров на предприятиях Якутскэнерго.

Днем позже Алексей Стручков посетил Каскад Вилюйских ГЭС, ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых в рамках подготовки станции к осенне-зимнему периоду 2022-2023 гг. Энергетики обсудили планы по модернизации и развитию, рассмотрели актуальные задачи по совершенствованию генерирующего предприятия.

В настоящий момент ведется капитальный ремонт гидроагрегата №2. Это один из восьми гидроагрегатов Каскада Вилюйских ГЭС. Машины, введённые в работу в 60-70-х годах прошлого века, требуют к себе повышенного внимания. Ежегодно в целях продления срока безопасной и надёжной эксплуатации проводится капитальный ремонт одного из агрегатов.

Основной объем ремонтных работ выполнит персонал станции: работники машинного, электротехнического, гидротехнического цехов, а также службы эксплуатации и управления технологическими процессами. Для выполнения работ по оценке состояния основного оборудования будут привлечены специализированные организации. Работы будут завершены до 14 сентября 2022 года.

Генеральный директор энергокомпании также посетил Чернышевский рыбоводный завод. Совместно с директором завода Василием Черепановым Алексей Стручков обсудил мероприятия по зарыблению текущего и 2023 года в бассейне реки Вилюй, реализуемые Якутскэнерго в рамках своей экологической программы.