Алексей Стручков оценил ход строительства подстанции Марха

Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков провел выездное совещание на месте строительства подстанции 110/35/10 кВ «Марха» в пригороде Якутска по ул. Экспериментальная. Крупный современный энергообъект – часть инвестиционной программы энергокомпании, он позволит повысить надежность электроснабжения потребителей столицы республики.

В рамках рабочего совещания с подрядной организацией и руководством Центральных электрических сетей, которые будут эксплуатировать подстанцию и сейчас принимают активное участие в контроле качества строительства, был оценён ход проводимых работ, обсуждены вопросы, возникающие в процессе возведения центра питания.

На территории подстанции уже установлены фундаменты, смонтировано оборудование открытого распределительного устройства 110 кВ, два силовых трансформатора мощностью 16 МВА, устройство маслоприемника, здание комплектного распределительного устройства, совмещенного с общестанционным пунктом управления. Смонтирована кабельная эстакада до старой, действующей подстанции 35/6 кВ «Марха». Под руководством шеф-инженера Тольяттинского трансформаторного завода выполняются монтажные работы и индивидуальные испытания силовых трансформаторов, выключателей 110 кВ, высоковольтных вводов комплектного распредустройства. Ведутся работы по монтажу кабельных лотков, устройству плит ограждения и внутриплощадочной дороги.

К новой подстанции будет вести и новая высоковольтная линия, возведение которой также сейчас в активной фазе строительства. Организованы подъезды к месту монтажа опор, забурены скважины и установлены свайные фундаменты, ведется поставка металлоконструкций. В предстоящие летние месяцы начнутся работы по установке опор, а также монтажу порталов. Выполнены работы по устройству протяженного заземлителя ВЛ-110 кВ. По завершении строительства новой линии будут демонтированы старые деревянные опоры линий «ЯГРЭС Новая – Кангалассы», «ЯГРЭС Новая – Радиоцентр», а также часть линий «Радиоцентр – Марха» и «Хатын-Юрях – Марха». Действующая подстанция «Марха» будет реконструирована и переведена на класс напряжения 10/6 кВ.

«Новый современный энергообъект позволит разгрузить соседние центры питания «Хатын-Юрях» и «Радиоцентр», повысив надежность энергоснабжения потребителей всех трех подстанций. Кроме того, это – возможность для технологического присоединения новых заявителей, как ИЖС, так и объектов социальной сферы и предпринимательства. Подстанция «Марха» также создаст резерв трансформаторной мощности для реализации в перспективе программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в данном районе», – рассказал генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.