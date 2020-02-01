Алексей Стручков: Обеспечено опережение темпов роста денежных доходов над темпом роста потребительских цен

В ходе прямого эфира отчета о результатах деятельности Правительства Республики Саха (Якутия) за 2019 год на каналах НВК «Саха», «Якутия24», радио «Тэтим», отвечая на вопрос о реализации мер по повышению благополучия населения, обозначенном в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации лидером государства Владимиром ПУТИНЫМ в качестве основного приоритета, первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Алексей СТРУЧКОВ отметил, что президентом Российской Федерации поставлена задача по повышению реальных доходов граждан.

«Годом ранее, в 2018 году, в рамках Указа о национальных целях и стратегических задачах развития были поставлена еще более амбициозная задача — к 2024 году сократить уровень бедности в стране в два раза. Для реализации этой задачи в республике проведены мероприятия по обеспечению устойчивого роста реальных доходов и снижения уровня бедности населения. И на эти цели из средств государственного бюджета республики в рамках всех государственных программ было направлено более 29 млрд руб.», — сказал первый вице-премьер

Алексей Стручков отметил, что на текущий год в расходах регионального бюджета предусмотрено на эти цели более 36 млрд руб., а в целом на реализацию плана на период до 2024 года планируется в рамках всех государственных программ направить более 274 млрд руб.

«Те меры, которые мы принимали и реализовали в 2019 году, позволили, прежде всего, увеличить темпы роста реальных доходов населения до 5,7 %. Необходимо отметить, что впервые за последние годы обеспечено опережение темпов роста денежных доходов над темпом роста потребительских цен. Также удалось достичь роста реальной заработной платы на 2,4%. Это позволило в целом по итогам 2019 года сократить уровень бедности республики до 18,2%. Как уже отметил председатель правительства Владимир СОЛОДОВ, на текущий год поставлена более амбициозная задача — снизить этот показатель до 16,1 %», — подчеркнул первый заместитель председателя правительства Якутии.