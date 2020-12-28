Алексей Стручков: Энергетики с уважением вносят вклад в цифровизацию работы медиков

ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) оказало помощь Республиканской клинической больнице №3 РС(Я). 28 декабря на торжественном предновогоднем мероприятии медиков генеральный директор Алексей Стручков вручил электронные планшеты врачам выездных бригад, которые в период пандемии курируют пожилых пациентов.

Больница активно внедряет проект дистанционной медицины. Максимальный переход на оказание медицинских услуг на дому стал в условиях коронавируса особенно актуален для пожилых людей. Подарок энергетиков поможет создать при оказании медицинской помощи комфортные условия как для пациентов, так и для персонала. Дистанционная гериатрия сегодня использует портативные аппараты ЭКГ, измерители артериального давления, сатурации крови, «умные» браслеты. Теперь арсенал докторов пополнят и планшеты. В них можно будет прямо на месте, у кровати пациента вносить данные о его состоянии, моментально передавать их в общую базу, видеть результаты исследований, поступающих от лабораторий, рентген-служб, выписки и анализы предыдущих периодов, назначать новые анализы и процедуры, видя онлайн имеющееся количество талонов, а также использовать ряд других преимуществ доступа в интернет.

«В этом сложном году на плечи медиков легла колоссальная нагрузка по противодействию коронавирусу. И только благодаря их профессионализму, выдержке и мужеству удалось удержать пандемию под контролем. Уверен, и эта болезнь будет побеждена. И чтобы хоть немного облегчить труд наших уважаемых врачей, коллектив энергетиков внес свой скромный вклад в цифровизацию их каждодневной работы», – отметил генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Алексей Стручков.

В 2020 году Якутскэнерго также оказало помощь ожоговому отделению Республиканской больницы №2, приобретя современный наркозно-дыхательный аппарат. Он позволяет проводить сложный операции детям и взрослым. Энергетики откликнулись на просьбу коллектива больницы, когда старый аппарат вышел из строя. Ежегодно в ожоговом отделении проводят порядка 500 операций.

Справка

ПАО «Якутскэнерго» – дочернее общество Группы “РусГидро” и основной гарантирующий поставщик электрической энергии в Республике Саха (Якутия), осуществляющий деятельность на всей территории субъекта РФ. В состав «Якутскэнерго» входят Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука, Якутская ГРЭС, Якутская ТЭЦ. Два предприятия электрических сетей обеспечивают транспортировку электроэнергии до потребителей. Энергосбыт осуществляет реализацию электрической и тепловой энергии и услуг ЖКХ на всей территории республики. ПАО «Якутскэнерго» владеет пакетами акций АО «Сахаэнерго», АО «Теплоэнергосервис», АО «Якутская энергоремонтная компания», АО «Энерготрансснаб». Установленная электрическая мощность объектов «Якутскэнерго» — 1 138,510 МВт,, тепловая – 1723,651 Гкал/ч. Протяженность высоковольтных линий по цепям – 24 641,6 км.

РусГидро — одна из крупнейших по установленной мощности российских энергетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. РусГидро вырабатывает 70% электроэнергии для Дальнего Востока и является крупнейшим производителем тепла. Установленная электрическая мощность электростанций РусГидро составляет 38 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке — свыше 12 ГВт; тепловая мощность – более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.