12.06.2021
18:03
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Общество

Алексей Стручков: День России – напоминание о преемственности поколений

Дорогие друзья!
От имени коллектива ПАО «Якутскэнерго» и от себя лично я поздравляю всех с Днем России!

Наша страна сильна своей многовековой историей, культурой, большими открытиями и достижениями в науке, технике, культуре и искусстве. Сильна она и ежедневным трудом миллионов своих граждан, создающих для своей Родины достойное будущее, с гордостью носящих имя россиянин.

День России – напоминание о преемственности поколений, о нашей ответственности за завтрашний день. Энергетики ежедневно, выполняя свою работу, заботятся о безопасности и благополучии, о развитии нашего прекрасного северного края, самого большого региона России. Совместными усилиями мы сохраняем и приумножаем наши сегодняшние достижения, используя их для блага людей. 

Пусть этот праздник упрочит уверенность в завтрашнем дне, станет символом благополучного будущего наших детей и внуков в атмосфере взаимного уважения и гордости за страну. Пусть Россия будет счастливым, надёжным домом для каждого её жителя.

В этот праздничный день я желаю всем согражданам здоровья, мира и благополучия! Добра и процветания нашей большой стране! С Днем России!

Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» А. А. Стручков

Фото: ПАО «Якутскэнерго»
Источник: ПАО «Якутскэнерго»
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