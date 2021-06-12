Алексей Стручков: День России – напоминание о преемственности поколений

Дорогие друзья!

От имени коллектива ПАО «Якутскэнерго» и от себя лично я поздравляю всех с Днем России!



Наша страна сильна своей многовековой историей, культурой, большими открытиями и достижениями в науке, технике, культуре и искусстве. Сильна она и ежедневным трудом миллионов своих граждан, создающих для своей Родины достойное будущее, с гордостью носящих имя россиянин.



День России – напоминание о преемственности поколений, о нашей ответственности за завтрашний день. Энергетики ежедневно, выполняя свою работу, заботятся о безопасности и благополучии, о развитии нашего прекрасного северного края, самого большого региона России. Совместными усилиями мы сохраняем и приумножаем наши сегодняшние достижения, используя их для блага людей.



Пусть этот праздник упрочит уверенность в завтрашнем дне, станет символом благополучного будущего наших детей и внуков в атмосфере взаимного уважения и гордости за страну. Пусть Россия будет счастливым, надёжным домом для каждого её жителя.



В этот праздничный день я желаю всем согражданам здоровья, мира и благополучия! Добра и процветания нашей большой стране! С Днем России!



Генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» А. А. Стручков