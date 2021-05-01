Алексей Соколов покидает телеканал Якутия24

Директор — главный редактор дирекции телеканала «Якутия24» и телезвезда Алексей СОКОЛОВ покидает свой пост.

Он написал заявление об увольнении по собственному желанию, которое было подписано руководством НВК САХА, сообщает источник SakhaLife в телерадиокомпании.

По данным источника, на должность, ставшую вакантной, претендует Туяра КОНСТАНТИНОВА, возглавляющая московский филиал НВК САХА. Ранее она работала в мэрии Якутска, при Айсене НИКОЛАЕВЕ, а до этого возглавляла пресс-службу якутской «Единой России», опять же при Айсене Сергеевиче.

Алексей Соколов не стал углубляться в причины своей отставки. Вот как он прокомментировал ситуацию SakhaLife:

— Да, я ушел в отпуск с последующим увольнением. Считаю, что свою миссию на канале выполнил, сформирована сильная команда, которая без всяких проблем продолжит творческую деятельность. Сам пока отдохну, займусь семьей, ну и, собственно, открыт для предложений.

SakhaLife следит за развитием событий.