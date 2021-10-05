Алексей Семенов: С Днем учителя!

С Днем учителя!

В этот осенний октябрьский день от имени Якутской городской Думы и от себя лично поздравляю всех учителей нашего города с профессиональным праздником!

Учитель – это тот человек, который учит нас не только читать, считать и писать, но и открывает нам прекрасный и чарующий мир литературы, истории, математики, законы физики. Именно учитель распознает и раскрывает потенциал каждого ученика, развивает его способности, готовит к большой жизни.

Уникальность учительского труда состоит в том, что его результаты видны лишь спустя десятилетия. Наибольшее счастье для педагога – видеть, что его ученики стали успешными, образованными, мудрыми людьми, возможно, среди них есть руководители крупных предприятий, известные предприниматели, депутаты, медийные личности, сотрудники промышленных компаний, учителя, врачи. Стоит признать, в их успех учитель когда-то вложил свой труд, передал знания, привил стремление побеждать и быть лучшим в своей отрасли.

Сегодня, в это непростое время, хочется пожелать учителям крепкого здоровья, стойкости и бодрости духа, несокрушимого оптимизма, благодарных учеников и успешного учебного года!

Понимая острую проблему переполненности городских школ, до 2026 года поставлена задача создать 17 000 дополнительных мест в школах нашего города. Таким образом, постепенная и полная ликвидация второй смены обучения является одной из приоритетных задач.

Образование и наука – это стратегические ресурсы национального развития. И поэтому наш долг обеспечить устойчивое, опережающее финансирование этих сфер, ежегодное увеличение расходов на развитие школ.

Председатель Якутской городской Думы А.Н. Семенов