Алексей Семенов о проблеме ложных обвинений

Раньше детей учили: «Не говорите с незнакомыми взрослыми».

Теперь взрослых учат: «Не говорите с незнакомыми детьми»

Проблема ложной педофилии в России нарастает с каждым годом. Сейчас человека отправляют в СИЗО на основании жалобы ребенка. Если подключается второй ребенок, тогда ситуация выглядит «идеально». Под так называемый «каток правосудия» может попасть любой человек, профессия которого связана с обучением детей, будь то музыкант, учитель, тренер или воспитатель.

У нас в стране принято верить детям. Если ребенок говорит, значит, правда. Иногда бывает, дети наговаривают, не понимая последствий.

Раньше, когда я учился в университете, авторы учебников по педагогике, да и преподаватели методики рекомендовали метод тактильного воспитания, когда учитель мог погладить ребенка по голове, положить руку на плечо, чтобы поддержать, успокоить или привлечь внимание к уроку.

Работая в школе, я часто ходил в туристические походы, ездил в экспедиции с учениками, вместе лазили по скалам, и ни у кого: ни у детей, ни у их родителей – никогда не возникало мысли о том, что прикосновение к ребенку при восхождении на гору или во время тренировок – это развратное действие.

Я как председатель Федерации альпинизма и скалолазания РС (Я) всегда инструктировал ребят по технике безопасности при скалолазании, при этом мне тоже приходилось показывать движения на примере. При выполнении упражнения одна рука всегда страхует спину ребенка, вторая держит колени, чтобы они не поднимались, иначе ребенок просто упадет назад.

В соответствии со своими обязанностями и инструкцией по технике безопасности любой учитель обязан страховать детей при выполнении различных упражнений во избежание травм у детей: он должен поднимать их к перекладине, когда они не могут сами дотянуться, подстраховывать при выполнении упражнения «мостик», прыжках, отжимании и др. При этом, конечно, он касается частей тела (рук, ног, живота, спины, талии), рука взрослого мужчины охватывает тело ребенка.

Не знаю и не могу понять, как это можно сделать: помогать и подстраховывать ученика, не касаясь его тела? Если ребенок сорвется со снаряда и получит травму, то учителя обвинят в том, что не подстраховал. Ведь страховка и помощь на физкультурных занятиях, во время тренировок позволяют решать задачи овладения техникой упражнений и профилактики травм. А еще, как известно, страховка и помощь педагога имеет немаловажное психологическое значение, ведь не каждый ребенок самостоятельно может преодолеть свой страх перед освоением нового упражнения, например.

Сейчас стало модным пиариться в социальных сетях. Самой популярной темой стали отношения учитель-родитель-ребенок. Это результат нагнетания в обществе негативных настроений и ложных обвинений. Очень часто родители пишут различные жалобы в надзорные органы, да и к нам, в управление образования. Также рассказывают журналистам об учителях – «монстрах», которые только и знают, что «гнобят» учеников, выживают из школ. Выдвигают много других безосновательных обвинений. Всегда находятся «обиженные» и в сговоре вбрасывают информацию о «плохом» учителе и школе.

Был случай: в одной школе родитель ходил с диктофоном и убеждал детей из класса говорить об учителе плохое. Ни в одном другом классе нет жалоб, их не было и за все годы работы в данной школе, а тут сговор, истерия нескольких родителей. Правда, один родитель позже говорил, что и сам не знает, почему написал, видимо, за компанию. «Помогают» в этом наши социальные сети, интернет, группы общения, новость о «плохом» учителе или школе распространяется почти со скоростью света, обрастая небылицами.

Сегодня в школах очень мало учителей-мужчин, нет мужского воспитания. При таких «правилах» кто рискнет пойти в школу работать? Уйдут и последние… Учитель, впрочем, как любой мужчина, становится беззащитным против ложных обвинений. Все очень легко и просто: пишется заявление, ложный донос, и человек «закрыт» в тюрьму, где его уже никто не будет слушать.

Не в далеком прошлом по телевидению был показан эпизод, где президент страны Путин В.В. целует мальчишку в живот. Возможно, кто-то тоже увидел в этом отцовском жесте что-то недозволительное?

За долгие годы работы в системе образования я пережил многое, разные перестройки, но то, что сегодня происходит в обществе, это действует пугающе. Неужели, по наговору, по сути клевете, лишать человека его прав и свободы? А что произойдет с теми же педагогами, когда они перестанут помогать детям, страховать при выполнении физического упражнения по программе урока или обязательных испытаний ГТО? Дождемся роста покалеченных детей? Отказаться от уроков физкультуры в школе, от занятий спортом и забыть про здоровье, про воспитание?

Работая в школе, я часто наблюдал такое: бежит первоклассник по коридору, рубашка выскочила из брюк или бантик развязанный болтается. Я всегда его останавливал и говорил: «Ну, почему у тебя такой вид? Ты же ученик, подтянись и приведи себя в порядок». И обязательно контролировал ребенка, чтобы ученик успокоился и оправил школьную форму.

Не хочу быть обвиненным в потворстве педофилии, хочу отметить, что я к этому явлению в стране отношусь крайне негативно и готов при этом всеми законными возможными средствами как руководитель, отец, просто как человек способствовать его искоренению и строгому наказанию виновных.

Однако убежден, что надо это делать с учетом имеющихся обстоятельств, а не по принципу «лес рубят – щепки летят…». А щепки все-таки летят.