Алексей Петрухин представил в Якутске «Вий-2»

Известный продюсер, актер и сценарист Алексей ПЕТРУХИН («Вий», «Училка», «Последнее испытание», «Бархатный сезон») прилетел в Якутию для участия на Молодежном Форуме в Алдане.

Кроме того, в Якутске кинодеятель представил на спецпоказе свой фильм в жанре приключенческого фэнтэзи «Тайна печати дракона» с участием Джеки ЧАНА, Арнольда ШВАРЦЕНЕГГЕРА, Рутгера ХАУЭРА и Джейсона ФЛЕМИНГА. Мероприятие прошло 18 сентября в кинотеатре «Синема Центр». Фильм выходит в широкий прокат с 19 сентября.

До показа фильма, Алексей ПЕТРУХИН встретился с ИА «SAKHALIFE» и дал небольшое эксклюзивное интервью:

— Джеки ЧАН и Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР прошли собеседование, специальный кастинг, мы очень долго искали актеров на их роли¸ они очень подошли и справились со своей задачей. Они нас уговаривали взять в свой фильм, мы не сдавались, (смеется).

Нет, конечно, такого не было! Это была мечта детства, мы в свое время росли на фильмах Джеки ЧАНА. Я помню, как мы выходили с сеансов, нам мама говорила: «Что там смотрите, сплошное кия, кия!», а на самом деле, это же принцип никогда не сдаваться, на занятие спортом. То же самое с Арнольдом. Ты наверняка помнишь его первые фильмы, начиная с «Качай железо», после этого хотели иметь мышцы. Поэтому все началось с мечты.

Поэтому мы и решили рискнуть. Первый контакт прошел очень тяжело. Потому что такие люди с таким высоким статусом окружают большим количеством людей, и понимаете, что мы не можем просто так взять, подойти и предложить какие-то гонорары, соответствующие их ставкам. У нас не такой бюджет, поэтому нужен особый подход. Подвернулся случай и переговорить с Джеки, буквально три минуты, я рассказал ему как есть, он сразу ответил: «Давай снимать!» Мы договорились, что он тоже будет продюсером, вместе будем болеть за прокат и прочее.

Потом стали думать, кто бы смог сыграть его противника. Варианты были. Но мы остановились на Арнольде, но к нему тоже никак не было попасть. И тут Джеки сделал звонок, тот его принял, за одну минуту все было договорено и он сказал, что в теме.

Так вот это и произошло. Их зацепила история, жанр, наш материал, который мы сняли, какие будут спецэффекты.

Это фильм в основном для детей, что и показали наши первые показы. Дети выходят с восторгом, родителей расспрашивают про историю.

После IV Якутского международного кинофестиваля (Алексей был почетным гостем фестиваля — прим. авт.), мы решили поддержать четыре якутских кинофильма. К сожалению, ни одна из картин не приступила к реализации, мы выдали сертификаты именно на постпродакшн, это всегда стимулирует киноработников к съемкам, а мы должны были взять на себя послесъемочный период.

Запустили проект «Чээрин» с очень интересной историей. Но столкнулись с юридическими, авторскими и человеческими факторами.

Тем не менее, мы открыты сотрудничеству с якутскими кинематографистами.

Насчет якутского кино, я считаю, что у него всегда будет зритель — свой, доморощенный. Якутским кинематографистам не надо сейчас спешить за пределы республики, надо зацепиться тут. В Якутии достаточно много кинотеатров, они открываются по линии Фонда Кино, и зритель будет ходить.

Например, сегодня в «Синема Центре» и в 10, 11 утра было много зрителей на якутском фильме. Надо тут развивать, поддержка есть, власти понимают, что надо помогать. Тем более, много якутских фильмов становятся триумфаторами международных фестивалей.