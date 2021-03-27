Алексей Павлов: Мы готовим зрителя для «взрослого» театра

ВЕСЬ МИР — ТЕАТР, МЫ ВСЕ АКТЕРЫ ПОНЕВОЛЕ, ВСЕСИЛЬНАЯ СУДЬБА РАСПРЕДЕЛЯЕТ РОЛИ, И НЕБЕСА СЛЕДЯТ ЗА НАШЕЮ СУДЬБОЮ» (Пьер Ронсар)

Действительно, в этой жизни каждый человек исполняет свою роль. Кто учителя или врача, кто водителя или инженера… Кто-то играет хорошо, а кто-то — так себе. Но при огромном желании, работоспособности и ответственности, каждый может полностью реализовать себя и достичь высоких результатов.

С высоты прожитых лет могу сказать, что свой жизненный путь я выбрал правильно. Как артист эстрады, по мере своих возможностей, старался работать много и продуктивно. Пять сольных программ! И каждая программа не похожа на предыдущую. Для якутского артиста разговорного жанра это много. Потому что у нас в республике почти нет авторов, пишущих в жанре юмора и сатиры.

Несмотря на это, в Якутии, в начале 90-х годов 20 века, с легкой руки первого президента РС(Я) Михаила Ефимовича Николаева появился театр эстрадных миниатюр «Наара суохтар» («Бесшабашные»). Я до сих пор поражаюсь дальновидности Михаила Ефимовича. В то время в республике был нужен именно такой театр — театр юмора и сатиры. Это было время развала великой страны. В одночасье, Советского Союза не стало. Это был период переоценки ценностей.

В это время театр «Наара суохтар» усиленно гастролировал по улусам (районам) республики. Концертными программами театра были охвачены по несколько раз все северные, заречные и вилюйская зона улусов. А в центральные районы мы ездили два-три раза в год. Театр стал желанным гостем во всех уголках нашей необъятной республики.

Как известно, юмор и смех разряжают тяжелую обстановку и подпитывают положительными эмоциями. Считаю, что Театр внес свой неоценимый вклад в духовное оздоровление жителей Якутии. Мы достойно выполнили социальный заказ.

Очень высокую оценку нашей деятельности в 2001 году дал первый президент РС(Я) Михаил Ефимович Николаев: «Куда бы не приехал, я всегда спрашиваю у сельчан — кто был у вас на гастролях. А они всегда отвечают — театр Алексея Павлова. Я спрашиваю — Разве у нас есть такой театр? — они говорят — Ээ, Наара суохтар, Наара суохтар». Вот это самая высокая оценка Вашей деятельности». Но это был результат тяжелого, изнурительного труда. Мы работали на износ, не жалея сил и здоровья, круглогодично гастролируя и в холод, и в жару, чтобы подарить радость зрителям. Действительно, только поддержка и признание зрителей помогали трудиться и преодолевать все трудности.

В 1992 году распоряжением правительства РС(Я) наш театр получил статус государственного. Театр стал именоваться — Государственный национальный театр эстрадных миниатюр «Наара суохтар».

В 2000 году распоряжением правительства РС(Я) театр был переименован в «Государственный театр юмора и сатиры РС(Я)». С 2002 года мы стали участвовать и побеждать на Международных и Российских театральных фестивалях. Театр стал известен российской театральной общественности. О творческой деятельности театра стали писать в российских журналах и газетах, в зарубежных изданиях. Стали выезжать и на зарубежные театральные фестивали. Но самое главное, мы становились победителями в таких престижных номинациях, как «Лучший спектакль в драматическом театре», «Лучший спектакль для детей и юношества», «Лучшая актерская работа в драматическом театре» по несколько раз на республиканских театральных фестивалях, в которых участвуют только профессиональные театры.

С 2008 года театр “Наара суохтар” как Театр юного зрителя плодотворно выполняет важную задачу воспитания подрастающего поколения средствами театра. Ведь театральное искусство формирует позитивное мышление, открывает для маленького человека пространство духовности, воспитывает юного зрителя в духе любви и уважения к родному краю.

Театр юного зрителя в Якутии был создан по поручении правительства РФ. Во время отчета правительства РС(Я) о своей деятельности, было только одно замечание — отсутствие в республике Театра юного зрителя.

Мы стали «театром особого назначения», потому что мы в ответе за духовное и нравственное воспитание подрастающего поколения.

Энергия, целеустремленность и высокие организаторские способности директора, заслуженного работника культуры РФ и РС(Я) Матрены Степановны Павловой позволили нам выстоять в трудные времена и стремительно развиваться сейчас.

Театр юного зрителя республики занимает все более заметное положение в мировом процессе. Высокий уровень театра признается авторитетными представителями мирового театрального сообщества.

Наш театр представлен в международных театральных организациях: Международный институт театра (МИТ), Международная Ассоциация театров для детей и молодежи (АССИТЕЖ).

Миссия Театра юного зрителя — духовное, интеллектуальное, нравственное воспитание подрастающего поколения. Важно с самых малых лет прививать детям театральную культуру, чтобы театр постепенно становился неотъемлемой частью жизни ребенка.

Мы готовим зрительскую аудиторию для «взрослого» театра, чтобы будущее общество было всесторонне развитым, ставящим перед собой высокие цели и идущим в ногу с развитием мировой цивилизации.

Наша основная цель — охват театральным искусством всего детского и юношеского населения республики, учитывая интересы, запросы всех возрастных категорий в тесном сотрудничестве с воспитательными и социальными «институтами».

Детей нельзя обмануть, поэтому мы ставим высоко-художественные, познавательные, увлекательные, открывающие окно в неведомый мир, интеллектуальные, заставляющие думать, размышлять спектакли. Ведь мы воспитываем людей будущего.

Надо больше говорить о духовности, о нравственности, о доброте, о сердобольности, о любви к ближнему, чтобы дети никогда не забывали о заветах предков, которые из поколения в поколение, из уст в уста передавали духовные ценности. Духовность должна стать важнейшим критерием жизни нашего общества.

Всех уважаемых, дорогих зрителей и коллег по театральному искусству от всей души поздравляем с Международным днем театра!

В этот замечательный день желаем Вам творческого вдохновения, успешной реализации новых проектов, пусть Вам всегда сопутствует успех в работе и удача во всем!