Алексей Навальный: Сулустана Мыраан — герой России!

View this post on Instagram

Известный политик Алексей Навальный на своем новостном канале, привел в пример депутата Ил Тумэна Сулустану Мыраан. Цитата Алексея Навального: «Но начать бы я хотел с того, чтобы сказать про героев России. Вот реально героями России сегодня стал бурят и якутка. Проверил специально, не якутянка, а якутка. Депутат заксобрания Якутии, со сложным именем, которое сейчас не ошибиться прочитаю с бумажке – ее зовут Сулустана Мыраан . Она депутат Госсобрания Якутии. Значит, вот сегодня в Госсобрании Якутии было голосование по этим поправкам… И вот эта вот депутат в Якутии, она вышла и сказала: «(…) Мне больше нечего здесь делать. Не хочу и не буду позорить свои седины». После чего, она в знак протеста сняла с себя полномочия депутата. Я аплодирую этому человеку, ну просто молодец. Нормальный честный человек. (…)» . Напомним: На внеочередной сессии Ил Тумэна при голосовании по поправкам к Конституции России против проголосовал лишь один депутат. Им оказалась Сулустаана Мыраан. 13 депутатов из КПРФ и СР, воздержались. «За» проголосовали 49 депутатов. Также, Сулустана Мыраан 12 марта сразу после пленарного заседания заявила о сложении полномочий депутата Ил Тумэна, написав соответствующее заявление. Свой уход она связала со своим несогласием в отношении поправок к Конституции. . #sakhalife #сахалайф #алексейнавальный #СулустанаМЫРААН #геройроссии #Якутия #резонанс #конституция