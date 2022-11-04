04.11.2022
11:48
139
Праздники
Алексей Лаптев: Этот праздник — символ национального единения
Дорогие якутяне!
Поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник — символ национального единения, преемственности поколений, нашей общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны!
Якутия всегда была дружной многонациональной республикой, где представители разных народностей живут в атмосфере мира и глубокого уважения друг к другу. Это помогает нам рука об руку строить настоящее и сплоченно идти в будущее.
Желаю жителям Республики Саха (Якутия) успехов во всем, счастья, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!
Алексей Лаптев
Сопредседатель Президентского движения Народный Фронт
в Республике Саха (Якутия)
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