04.11.2022
11:48
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Праздники

Алексей Лаптев: Этот праздник — символ национального единения

Дорогие якутяне! 

Поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник — символ национального единения, преемственности поколений, нашей общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны! 

Якутия всегда была дружной многонациональной республикой, где представители разных народностей живут в атмосфере мира и глубокого уважения друг к другу. Это помогает нам рука об руку строить настоящее и сплоченно идти в будущее. 

Желаю жителям Республики Саха (Якутия) успехов во всем, счастья, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!

Алексей Лаптев 
Сопредседатель Президентского движения Народный Фронт
в Республике Саха (Якутия)

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