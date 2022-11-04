Алексей Лаптев: Этот праздник — символ национального единения

Дорогие якутяне!

Поздравляю вас с Днем народного единства! Этот праздник — символ национального единения, преемственности поколений, нашей общей ответственности за настоящее и будущее нашей страны!

Якутия всегда была дружной многонациональной республикой, где представители разных народностей живут в атмосфере мира и глубокого уважения друг к другу. Это помогает нам рука об руку строить настоящее и сплоченно идти в будущее.

Желаю жителям Республики Саха (Якутия) успехов во всем, счастья, крепкого здоровья, оптимизма и благополучия!



Алексей Лаптев

Сопредседатель Президентского движения Народный Фронт

в Республике Саха (Якутия)