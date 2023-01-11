Алексей Колодезников: В Якутии в 2022 году 3659 объектов подключено к газу

По итогам 2022 года в Якутии всего подключено к газу 3659 объектов капитального строительства, из них 2857 жилых домов в рамках программы социальной газификации, которая была инициирована партией «Единая Россия», об этом сообщил в своем телеграм-канале генеральный директор национальной нефтегазовой компании «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

Для сравнения в 2021 году было произведено 855 подключений, из них 90 в рамках программы социальной газификации. В 2022 году выполнение плановых показателей превысило 427% по отношению к 2021 году.

«Планы на 2023 год не менее масштабные – строительство 1800 газопроводов-вводов и, соответственно, столько же пусков газа по социальной газификации. Работы будут проводиться в Верхневилюйском, Вилюйском, Горном, Кобяйском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Намском, Хангаласском, Чурапчинском районах, а также в Жатае и Якутске. Для этого есть все необходимые материалы и ресурсы», – отметил Алексей Колодезников.

Стоит отметить, что в 2022 году были построены рекордные 233 километра газовых сетей. За этими сухими цифрами стоит кропотливый труд каждого газовика и во многом этому способствовала результативная работа по реализации пункта Народной программы партии «Единая Россия» по социальной газификации.