Алексей Колодезников утвержден в должности гендиректора «Сахатранснефтегаз»

Сегодня состоялся Совет директоров АО «Сахатранснефтегаз». Генеральный директор Общества Иван Константинович Макаров рассказал об итогах работы 2020 года и представил план работы на текущий год.

Как отметил Иван Макаров, компания занимается транспортировкой природного газа по магистральным газопроводам в Центральном энергорайоне и в г. Ленск протяженностью 2 739 км., также транспортировкой природного газа по газораспределительным сетям длиной в 4 754 км. Всего обслуживает газопроводы протяженностью 7 493 км. В 2020 году потребителям было поставлено 1681 млн.м3 природного газа.

Кроме транспортировки природного газа, АО «Сахатранснефтегаз» занимается добычей, разведкой и разработкой месторождений углеводородного сырья в Западной Якутии. Как известно, добычей и эксплуатацией Отраднинского ГКМ «Сахатранснефтегаз» занимается с 2009 года, с тех пор снабжает природным газом г. Ленск. Вместе с тем, Общество для получения технических условий на подключение к МГ «Сила Сибири» ведет дальнейшее освоение Отраднинского ГКМ. В 2020 году начались работы по завершению строительства скважины № 314-4, находившейся в консервации для перевода в категорию эксплуатационных. В прошлом году также продолжены геохимические работы в Эргеджейском и Улугурском участке недр.

Компания за последние годы ведет системную работу по обновлению газотранспортной системы республики. В этом направлении в 2020 году реализованы масштабные работы, которыми газовики по праву гордятся. Приведем только один пример: обновлен участок 2 нитки магистрального газопровода Таас-Тумус-Якутск протяженностью 20 км. Осуществляется важный проект – поэтапное строительство и ввод второй очереди Якутского газоперерабатывающего завода.

Все эти объемные работы проводятся в рамках инвестиционного проекта за счет собственных средств Общества. В плане – дальнейшая реализация пунктов инвестпрограммы.

Члены Совета директоров одобрили работу и производственные планы на текущий год Общества.

Председатель Совета директоров АО “Сахатранснефтегаз” Андрей Тарасенко сообщил о сложении полномочия по личному заявлению генерального директора Ивана Макарова и поставил вопрос на голосование. Члены Совета директоров поддержали решение И.К.Макарова. Затем члены Совета директоров Общества единогласно одобрили кандитатуру Алексея Засимовича Колодезникова на должность генерального директора АО «Сахатранснефтегаз», представленную председателем Совета директоров.

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