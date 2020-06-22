Алексей Колодезников: Ситуация в Аргахтахе находится на контроле

Первый заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ:

– 21 июня поступила информация от генерального директора ПАО «Якутскэнерго», что в селе Аргахтах Среднеколымского улуса произошла утечка топлива из емкости дизельной электростанции дочернего общества АО «Сахаэнерго». По предварительным данным, вытекло около 5 тонн топлива.

Принято решение комиссии по чрезвычайным ситуациям, в Среднеколымском районе введён режим «Повышенная готовность», даны поручения о необходимости в скорейшем порядке проведения ликвидационных мероприятий.

Незамедлительно к устранению разлива приступила бригада Среднеколымского филиала АО «Сахаэнерго». Предприятием организована работа согласно плану ликвидации утечки топлива. Произведена перекачка топлива в резервные емкости. Устанавливается размер ущерба.

Из Якутска в село Аргахтах вылетела рабочая группа АО «Сахаэнерго», Якутский природоохранный прокурор Андрей НОГОВИЦЫН, генеральный директор АО «Сахаэнерго» Гаврил АЛЕКСЕЕВ, МЧС, сотрудники Службы спасения и представители специализированного предприятие по ликвидации разлива нефти.

В общей сложности состав рабочей группы 15 человек. Для обработки почвы будет доставлена 1 тонна сорбента. Ситуация находится на контроле.