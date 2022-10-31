Алексей Колодезников рассказал об услугах СТНГ для предпринимателей

Генеральный директор «Сахатранснефтегаз» принял участие в совещании главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА, где участники обсудили ключевые вопросы создания благоприятного инвестиционного климата.

«Как отметил глава республики Айсен Николаев, правительство должно на постоянной основе заниматься улучшением инвестиционного климата не только для крупного бизнеса, но и для малого и среднего предпринимательства, поэтому важно максимально упростить для бизнеса оказание услуг. В этом отношении компания «Сахатранснефтегаз» непрерывно развивается», – отметил руководитель национального газового предприятия.

Так, для юридических лиц в тестовом режиме функционирует личный кабинет на сайте АО «Сахатранснефтегаз» AOSTNG.RU, с помощью которого клиент может передать показания учета газа, получить счета для оплаты, просмотреть историю оплат и многое другое.

«Этот сервис значительно сэкономит время наших клиентов. Мы будем готовы запустить сервис в постоянную эксплуатацию в ноябре этого года. Кроме того, к концу этого года планируется обновить электронную очередь, которая поможет оптимизировать клиентские потоки в центре обслуживания клиентов», – сообщил он.

По словам генерального директора, абоненты – как действующие, так и потенциальные – могут получить в службе единого окна максимально подробную консультацию по всем сложным вопросам газификации и услугам, оказываемым УГРС АО «Сахатрансефтегаз». Для удобства клиентов реализована предварительная запись на сайте, где также можно ознакомиться с графиком загруженности посещений.

Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ заявил, что на сегодняшний день 24% потребителей взаимодействуют с газовиками удаленно и компания «Сахатранснефтегаз» намерена продолжать работу с той целью, чтобы все большее число клиентов и предпринимателей выбирали удобные онлайн сервисы.