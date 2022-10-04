Алексей Колодезников рассказал о социальной газификации села Балаганнах

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» сообщил в телеграм-канале о завершении строительно-монтажных работ в рамках социальной газификации по улице Сээс Хаппытыана села Балаганнах Верхневилюйского района.

«С привлечением подрядной организации по этой улице уложено порядка 430 метров распределительной сети, выведены газопроводы-вводы к границам земельных участков, теперь «Сахатранснефтегаз» приступает к врезке и пускам газа в домовладения», – рассказал Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ.

В Верхневилюйском районе в этом году план работ по социальной газификации будет перевыполнен почти в два раза: при запланированной газификации 49 домохозяйств на текущий момент заключены договоры уже с 89 заявителями для исполнения в 2022 году. И это число растет по мере подачи заявлений гражданами после регистрации домовладения.

Напоминаем, что догазификация – это программа безвозмездного подведения газовопровода к границе земельного участка, которая реализуется по инициативе партии «Единая Россия» и поддержке президента России Владимира Владимировича Путина.

Ранее в «Сахатранснефтегазе» напомнили о том, что целью договора о подключении является фактическая газификация объекта заявителя (дома) в установленные договором сроки, поэтому важно исполнение обязательств обоих сторон. Порядок действий заявителя после заключения договора опубликован на сайте AOSTNG.RU.