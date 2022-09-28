28.09.2022
10:47
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Общество

Алексей Колодезников рассказал о газификации села Пригородный

Вопрос от жителей столицы республики поступил на прямой эфир главы Якутии Айсена Николаева.

На улице Хочо, где всего под газификацию могут попасть 96 домов, сейчас ведутся активные работы по социальной газификации.

«В начале октября «Сахатранснефтегаз» с привлечением подрядной организации ООО «Ленагаз» начнёт работы по строительству газовых сетей в местности «Хочо», которая пока сейчас остается без газа. Всего будет построено почти 11 км газовых сетей. 57 жителей улицы уже заключили договора на социальную газификацию – разъяснил генеральный директор регионального оператора.

Завершение строительно-монтажных работ запланировано на 30 октября, после чего «Сахатранснефтегаз» обеспечит пуски газа в дома.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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