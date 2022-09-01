Алексей Колодезников рассказал о газификации села Бердигестях

Газификация Горного района впервые началась в 1985-1986 годах с поставок сжиженного газа в баллонах для бытовых нужд населения. В том же 86-м году был создан Горный газовый участок. Первым газифицированным селом района стал Бясь-Кюель в 2007 году. С тех пор активными темпами проходит газификация улуса и газ пришёл в районный центр улуса – село Бердигестях.

Именно продолжение газификации райцентра было основной темой встречи генерального директора «Сахатранснефтегаз» Алексея Колодезникова и главы района Никиты Андреева.

«Я попросил Никиту Викторовича взять на особый контроль вопрос готовности внутридомовых газовых сетей к подключению, так как со стороны «Сахатранснефтегаза» все необходимые организационно-технические моменты выполнены», — отметил руководитель газовой компании.

Напомним, что в прошлом году газ впервые пришёл в село и с этого момента уже подключено порядка 150 домов. Сейчас ведутся работы по пуску газа в 804 газопроводах-отводах, которые охватывают микрорайоны «Заречный», «ПМК», «Эбэ», «МСО», «ДРСУ». По реализации программы социальной газификации район демонстрирует неплохие показатели. Так, при плане догазификации в 100 домовладений в 2022 году, по факту уже построено 345 газопроводов-отводов.