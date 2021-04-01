Алексей Колодезников работает в Вилюйском улусе

Руководитель крупного нефтегазового предприятия республики ознакомился с работой Управления добычи и транспорта газа, Вилюйского эксплуатационного газового участка, осмотрел производственные базы, опорные пункты, карьеры, 3 нитку магистрального газопровода Мастах-Берге, площадку для приема грузов для строительства 3 нитки, встретился с трудовым коллективом.

Он встретился с главой улуса Сергеем Винокуровым, с которым обсудили вопросы по схемам газоснабжения населенных пунктов, оформления внутрипоселковых бесхозяйных сетей и дальнейшем развитии газификации района. Стороны договорились активно сотрудничать по важному вопросу бесперебойного и надежного газоснабжения улуса.

Также насущные вопросы были подняты во время встречи с главой поселка Кысыл-Сыр Маратом Калимуллиным. Алексей Засимович заметил, что хорошо знает вопросы местного самоуправления, так как работал главой поселка Айхал. Глава Кысыл-Сыра поблагодарил компанию за постоянную поддержку и помощь, в том числе по организации и уборке твердых коммунальных отходов, также озвучил о необходимости поддержки в капитальном ремонте дороги протяженностью 16 км от поселка до федеральной трассы и в работе пожарной части. Алексей Колодезников сообщил о готовности оказывать поддержку и помощь поселку газовиков, где «Сахатранснефтегаз» ведет производственную деятельность.

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Напомним, в Вилюйском улусе газифицировано 15 населенных пунктов, Вилюйский эксплуатационный газовый участок обслуживает около 5000 абонентов, эксплуатирует 304 км газопроводов. Управление добычи и транспорта газа, ведущее производство в Кысыл-Сыре эксплуатирует магистральные газопроводы общей длиной в 605 км. Предприятие занимается добычей и транспортировкой газа с локального участка Среднетюнгского газоконденсатного месторождения. В оперативном управлении УДиТГ находятся 20 ГРС в населенных пунктах с домами оператора. В двух предприятиях работают более 300 сотрудников на 100 процентов из состава местного населения.