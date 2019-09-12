Алексей Колодезников проконтролировал ход подготовки к отопительному сезону

11 сентября первый заместитель Председателя Правительства Якутии Алексей Колодезников провел селекторное совещание с главами муниципальных образований республики по подготовке объектов ЖКХ и топливно-энергетического комплекса к отопительному сезону 2019/2020 года.

Во вступительном слове Алексей Колодезников отметил, что по республике тепло сегодня не до конца запущено в Усть-Майском, Олекминском, Намском районах, г. Якутске и поселке Жатай. Первый вице-премьер обсудил с участниками совещания текущее состояние дел и проблемные вопросы по подготовке к отопительному сезону в Якутии.

Первый зампред дал указание министерству ЖКХ и энергетики РС(Я) взять на контроль завершение всех работ в республике по утеплению тепловых сетей, замене котлов, обеспечению топливом и собрать отчет со всех предприятий коммунального комплекса по запускам объектов ЖКХ и ТЭК.

Сегодня общая готовность к отопительному сезону в республике составляет 97,3%, в том числе по жилищному фонду – 98%, котельным – 99%, тепловым сетям – 100%, водопроводным сетям – 100%, созданию запасов топлива – 89,5%. На данное время в Якутии произведен запуск 771 котельной из 1189 (64,8%) в 30 улусах.

На совещании заслушана информация о ходе подготовки к отопительному сезону объектов коммунального комплекса, социального значения: культуры, здравоохранения, образования.

С информацией о ходе подготовки к отопительному сезону выступили руководители администраций Алданского, Момского и Томпонского районов.

Подводя итоги совещания, Алексей Колодезников отметил, что АО «Теплоэнергосервис» и ГУП ЖКХ РС(Я) запустили объекты коммунального комплекса республики вовремя. «Сейчас надо проследить, чтобы были запущены ведомственные объекты. По городу Якутску возьмите на особый контроль запуск тепла в жилищный фонд, так как с пятницы уже будет понижение температуры», — предупредил первый вице-премьер. Также Колодезников поручил организовать отдельное совещание с руководством тех районов республики, которые не проводят работу по оформлению паспортов готовности к отопительному сезону.