02.09.2022
11:11
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Праздники

Алексей Колодезников поздравляет с Днем работника нефтяной и газовой промышленности

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» отметил, что эта дата, ежегодно отмечаемая в первое воскресенье сентября, особенно актуальна в год 100-летия Якутии и 55-летия газификации республики.

Он подчеркнул, что за развитием нефтегазовой отрасли стоит большой труд поколений и работа профессионалов.

«Газификация Якутии берёт своё начало с момента зажжения факела после завершения строительства магистрального газопровода и газораспределительной станции номер один в районе Хатын-Юряха в городе Якутске в 1967 году. С тех пор в Якутии газифицировано 105 населенных пунктов в 12 районах республики», – написал Алексей Колодезников в телеграм-канале.

В настоящий момент компания «Сахатранснефтегаз» транспортирует газ по магистральным газопроводам общей протяженностью порядка трёх тысяч километров и эксплуатирует более пяти тысяч километров газораспределительных сетей в городах и населенных пунктах, обслуживает более тысячи производственных объектов газовой инфраструктуры, реализует масштабные инвестиционные проекты, отметил руководитель компании.

Отдельные слова благодарности он выразил ветеранам газовой отрасли: «Именно вы заложили прочный фундамент для газификации Якутии и мы, современное поколение газовиков, заверяем, что газификация республики будет продолжена! Спасибо вам!». 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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