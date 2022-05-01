Алексей Колодезников поздравляет с 1 мая!

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» и председатель регионального Совета Сторонников партии «Единая Россия» Алексей Колодезников поздравляет якутян с праздником Весны и Труда.

Алексей колодезников отметил, что сейчас важна консолидация общества: «Согласен с высказыванием, что честный добросовестный труд – основа успешного развития любого общества. Мы должны помнить, что сегодня благополучие нашей страны зависит от каждого из нас, особенно в непростые периоды в жизни страны», — подчеркнул генеральный директор.

Он пожелал, чтобы у каждого всегда было любимое занятие, работа, которую нравится делать, уважение коллег, достойная оплата и удовлетворение от результатов труда.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что национальная газовая компания «Сахатранснефтегаз» является важной составляющей развития и драйвером нефтегазовой отрасли Якутии. Каждый сотрудник в нашем предприятии своим ежедневным трудом создает завтрашний день, процветание и благополучие республики и страны. Крепкого здоровья, вдохновения и успехов!»,- пожелал Алексей Колодезников.