Алексей Колодезников поздравил коллектив Якутской ГРЭС с 50-летним юбилеем

В Саха академическом театре им. П.А. Ойунского 10 января состоялось торжественное собрание общественности, посвященное 50-летию со дня запуска первого турбоагрегата Якутской ГРЭС.

Строительство ЯГРЭС стало важным достижением в отечественной электроэнергетике. Впервые в условиях вечной мерзлоты была построена крупная газотурбинная электростанция.

От имени руководства и правительства республики с полувековым юбилеем ветеранов отрасли, коллектив Якутской ГРЭС и ПАО «Якутскэнерго» поздравил первый заместитель председателя Правительства Якутии Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ. Он отметил, что ровно 50 лет назад, 10 января 1970 года, состоялся запуск Якутской ГРЭС.

«50 лет – это полвека, но это не просто отрезок времени, прежде всего, это труд десятков тысяч людей, которые работали и продолжают работать на ЯГРЭС, обеспечивая светом и теплом жителей центральных энергорайонов республики, потому что в наших суровых климатических условиях жизнь невозможна без электро- и теплоснабжения. Сравнительно недавно мы запустили первую очередь ЯГРЭС-2. И хочу сказать, что благодаря опыту и высокой квалификации сотрудников сложный период запуска новой станции прошел успешно», — отметил Алексей Колодезников.

Особые слова благодарности первый вице-премьер правительства Якутии выразил в адрес ветеранов энергетической отрасли. «Энергетика никогда не стояла на месте, это та отрасль, которая постоянно развивается. Уверен, что те потребности, которые появятся у республики в будущем, всегда будут обеспечиваться вами – энергетиками «Якутскэнерго», — подчеркнул он.

В ходе торжественного мероприятия Алексей Колодезников за высокие производственные показатели и многолетний добросовестный труд вручил лучшим сотрудникам предприятия государственные награды и благодарности главы Республики Саха (Якутия).