Алексей Колодезников положительно оценил ЛОРП

Предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности ПАО «ЛОРП» рассмотрены у 1-го заместителя председателя правительства Алексея КОЛОДЕЗНИКОВА с участием руководителей министерств и ведомств в режиме ВКС.

Генеральный директор пароходства Сергей ЛАРИОНОВ вкратце рассказал об итогах деятельности предприятия в 2020 году. Несмотря на сложившиеся в этом году гидро- и метеорологические условия, а также влияние эпидемиологической обстановки, пароходством перевезено более 1 млн 450 тысяч тонн грузов. По итогам 2020 года отмечается рост производительности труда по всем ключевым показателям. В результате принятых мер, акционерному обществу удалось достичь положительных финансовых итогов.

На 2021 год пароходство прогнозирует выполнение плана перевозок, в зависимости от следующих обстоятельств: первое — при сохранении карантинных мер, объем грузоперевозок будет снижен за счет уменьшения подачи грузов и составит 1 млн 323 тысячи тонн; второе — при снятии карантинных мер и улучшении эпидемиологической обстановки, а также при и реализации крупных стратегических проектов, например, как строительство порта в Харасавее, объем перевозимых грузов может составить 1 млн 425 тысяч тонн.

Чтобы достичь положительных финансовых показателей в 2021 году, необходимо решить ряд актуальных проблем, о которых сказал Сергей Ларионов. В течение двух последних навигационных периодов уровень тарифов не менялся. Тем временем, гидрологические условия заставляют перевозчиков нести дополнительные затраты. В условиях мелководья Пароходство вынуждено привлекать больше судов, чем запланировано. Тем самым, увеличивая затраты на перевозке грузов, которые не возмещаются грузоотправителями. В этой связи необходимо закрепление со стороны регулятора порядка возмещения дополнительных затрат.

Кроме того, Сергей Ларионов озвучил вопрос о сохранении налоговых льгот. Дело в том, что с 1-го января 2021 года, решением постоянно действующей налоговой комиссии при Правительстве РС(Я), льготы по налогам прекращают свое действие. Предоставляемые налоговые льготы для пароходства позволяли снизить нагрузку на стоимость перевозки жизнеобеспечивающих грузов в арктическом направлении. Отмена этих льгот увеличит нагрузку на стоимость перевозки в Арктику минимум на 15%.

В настоящее время необходимо ускорить внесение дополнений в Перечень морских бассейнов для установления районов и сезонов плавания судов с классом речного регистра в районе полуострова Таймыр.

Руководством ПАО «ЛОРП» перед Министерством транспорта РФ и Российским Речным Регистром не раз ставится вопрос о необходимости начала арктической навигации в более ранние сроки, — по фактическим ледовым условиям, а закрытия — на 15 дней позже.

Кроме того, для достижения наиболее высоких показателей общества, необходимо решить вопрос о предоставлении судоходным компаниям льготного лизинга до 15 лет по ставке 2,5%. для строительства судов, осуществляющих перевозку грузов в районах Крайнего севера.

По итогам совещания, первый заместитель председателя правительства Алексей Колодезников отметил, что, в отличие от многих других предприятий, ПАО «ЛОРП» удалось добиться положительных результатов, несмотря на негативные обстоятельства.