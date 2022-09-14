Алексей Колодезников отметил важность Международного газового форума для Якутии

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников работает в эти дни на полях главного отраслевого события в нефтегазовой промышленности России – XI Петербургского международного газового форума.

Как напомнил Алексей Колодезников, для компании «Сахатранснефтегаз» и Якутии ПМГФ имеет особое значение. Так, в прошлом году в рамках форума были окончательно сформированы экономические контуры начала строительства завершающего этапа третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр – Мастах 84», точечно проработаны вопросы социальной газификации и сотрудничества с ПАО «Газпром» по вопросам реализации совместной программы развития газоснабжения и газификации республики.

«В Якутии все эти проекты сейчас активно реализуются. Например, активно ведётся строительство магистрального газопровода «Кысыл-Сыр – Мастах 84», ударными темпами реализуем программу социальной газификации, инициированную партией «Единая Россия», – отметил руководитель регионального оператора газификации республики в своем телеграм-канале.

Кроме этого, добавил он, при поддержке главы Якутии Айсена Сергеевича Николаева есть договорённости, что компания «Сахатранснефтегаз», как организация имеющая соответствующий опыт и квалифицированный персонал, будет обслуживать газораспределительные сети в Южной Якутии, построенные ПАО «Газпром».