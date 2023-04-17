Алексей Колодезников осмотрел прокладку нового газопровода

Газовую магистраль протяженностью 5,5 км прокладывают в городе Якутске.

Работы по подведению нового магистрального газопровода высокого давления к ЯГРЭС стартовали в прошлом году. В 2022 году строители уложили под землю 1,7 км современных износостойких труб. По плану работ в текущем году будет уложено еще 2 км труб, а в 2024 году оставшиеся 1,7 км.

Генеральный директор Алексей Колодезников посетил рабочую площадку вместе с начальником УГРС Антоном Томским. Антон Михайлович подробно рассказал генеральному директору компании о текущем ходе исполнения работ.

«Работы ведутся строго по графику и будут выполнены в соответствии с планом, всего задействовано 12 человек» — доложил начальник УГРС.

На некоторых участках траншеи предпочитают не копать, а использовать альтернативный метод – горизонтальное бурение.

Опытный сварщик Дмитрий Кузьмин уже много лет работает в компании, в прошлом году работал на прокладке 3 нитки газопровода от месторождения Кысыл-Сыр, а сегодня бригада сварщиков под его руководством участвует в прокладке газопровода в городе Якутске.

«В городе работа сложнее, необходимо учитывать множество факторов городской среды» — поделился с генеральным директором компании бригадир команды сварщиков.

В свою очередь Алексей Колодезников отметил, что сварка труб один из самых сложных и ответственных процессов. Ошибаться в этом моменте категорически нельзя. Если стык сделать некачественным – это может привести, в последующем, к очень неприятным последствиям. Поэтому здесь всё делают на совесть.