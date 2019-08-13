Алексей Колодезников опроверг слухи о своем уходе – СМИ

На одном из информационных сайтов республики появилась публикация о якобы намечающихся перестановках в правительстве региона. По информации СМИ, первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников вскоре может покинуть свой пост, а его место займет директор аэропорта «Якутск» Сергей Игнатенко.

В комментарии ЯСИА Алексей Колодезников эти слухи опроверг.

«Информация притянута за уши. Я никуда уходить не собираюсь. Кадровое решение будет принимать глава республики, это его прерогатива», — подчеркнул он.