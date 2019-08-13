13.08.2019
09:28
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Политика

Алексей Колодезников опроверг слухи о своем уходе – СМИ

На одном из информационных сайтов республики появилась публикация о якобы намечающихся перестановках в правительстве региона. По информации СМИ, первый вице-премьер Якутии Алексей Колодезников вскоре может покинуть свой пост, а его место займет директор аэропорта «Якутск» Сергей Игнатенко.

В комментарии ЯСИА Алексей Колодезников эти слухи опроверг.

«Информация притянута за уши. Я никуда уходить не собираюсь. Кадровое решение будет принимать глава республики, это его прерогатива», — подчеркнул он.

Источник: http://ysia.ru/aleksej-kolodeznikov-oproverg-sluhi-o-svoem-uhode-s-posta-pervogo-vitse-premera/
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