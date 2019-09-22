Алексей Колодезников обсудил в Сахалине вопросы авиаперевозок

Первый заместитель председателя правительства РС(Я) Алексей Колодезников побывал в рабочей командировке в г. Южно-Сахалинск.

Как сообщили в секретариате первого заместителя председателя правительства РС(Я), в ходе визита Алексей Колодезников встретился с заместителем председателя правительства Сахалинской области Сергеем Олонцевым. Стороны вместе с генеральным директором АО «Авиакомпания «Якутия» Владимиром Горбуновым и руководителем АО «Аэропорт Южно-Сахалинск» Никитой Полонским обсудили проблему по заключению договора наземного обслуживания с региональной республиканской авиакомпанией. Стоит отметить, что из-за отсутствия постоянного договора и осуществления полетов только по разовым запросам возникают риски срыва программ по полетам в Японию и внутри этой страны воздушными судами авиакомпании «Якутия». Данный вопрос важен не только для российской стороны, так как в преддверии летних Олимпийских игр 2020 года в Токио авиакомпания «Якутия» приглашена в качестве одного из перевозчиков.

Выслушав обоснования, Сергей Олонцев пообещал разобраться с данным вопросом, несмотря на то, что аэропорт Южно-Сахалинска считает постоянный договор невыгодным.

Далее Алексей Колодезников встретился с председателем правительства Сахалинской области Алексеем Беликом и министром экономического развития Сахалинской области Алексеем Успенским. Главной темой этих встреч также стали вопросы авиаперевозок, а именно полеты авиакомпании «Якутия» в Сахалинскую область и проблемы, возникающие при их выполнении.

Кроме этого, Колодезников посетил мини-завод по производству сжиженного природного газа ООО «ПСК «Сахалин», который в настоящее время пока не осуществляет полный цикл производства, но, тем не менее, предполагает высокую результативность и большие перспективы при завершении проекта. Данный объект является первым в Дальневосточном федеральном округе. Алексей Колодезников договорился, чтобы на мини-заводе для обмена опытом побывала рабочая группа с представителями АО «Сахатранснефтегаз».