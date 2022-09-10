10.09.2022
13:52
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Экономика

Алексей Колодезников о строительстве магистрального газопровода

В Якутии полным ходом идёт строительство завершающего этапа 3-й нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр — Мастах 84». С ходом этих работ на прошлой неделе я ознакомил заместителя министра энергетики России Евгения Петровича Грабчака.

На участке осмотренного места работ завершены работы по трассировке и сейчас ведется прокладка и сварка газопровода. Евгений Петрович по итогам осмотра положительно оценил темпы строительства и отметил масштабность проекта. 

Напомню, что реализация данного проекта позволит кратно повысить безопасность газоснабжения газифицированных районов республики. 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба "Сахатранснефтегаза"

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