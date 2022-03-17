Алексей Колодезников – о первых итогах работы в «Сахатранснефтегазе»

15 марта прошлого года на первом планерном совещании с руководителями структурных подразделений компании Алексей Колодезников обозначил ключевые направления на 2021 год: газопереработка и увеличение производства газомоторного топлива, решение проблем технологического присоединения и дефицита газа, содействие муниципалитетам в разработке схем газификации. Кроме этого, для реализации главного инфраструктурного проекта необходимо было решить вопрос федерального финансирования для завершения строительства третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр – Мастах, 84 км». Тогда он резюмировал, что «спектр вопросов большой, над решением которых мы будем работать».

С этого момента прошёл ровно один год и оглядываясь назад, Алексей Колодезников отмечает, что благодаря слаженной работе большого коллектива и поддержке руководства республики удалось добиться многого.

— Алексей Засимович, что означает «удалось многого добиться»?

— В первую очередь, благодаря Главе Якутии Айсену Сергеевичу Николаеву, решен вопрос с федеральным финансированием завершения строительства третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр – Мастах, 84 км».

Напомню, что в августе 2020 года в Благовещенске на совещании у Председателя Правительства России Михаила Владимировича Мишустина по развитию Дальнего Востока Ил Дархан обосновал необходимость завершения строительства этого объекта, как стратегически важного для безопасного газоснабжения центральных и заречных районов республики. Председатель Правительства России поддержал обращение Главы.

Мы проработали достаточно большой объем документов и уже весной прошлого года с участием Председателя Правительства республики Андрея Владимировича Тарасенко, депутата Государственной Думы Галины Иннокентьевны Данчиковой и министра промышленности и геологии республики Максима Викторовича Терещенко провели ряд рабочих совещаний на уровне Минэкономразвития и Минэнерго России.

Таким образом на завершение строительства третьей нитки при уточнении федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы предусмотрено 2,8 миллиардов рублей. В свою очередь на этот проект из республиканского бюджета предусмотрено 1,3 миллиардов рублей, а за счёт предприятия порядка 2 миллиардов рублей.

Это кратно повысит не только безопасность и бесперебойность газоснабжения, но и позволит подключить новые дома к газу, а это уже вопросы комфорта проживания наших жителей.

— Впечатляет. Возвращаясь к тематике достижений. Есть другой важный проект — социальная газификация. Расскажите, пожалуйста, подробнее про это направление работы.

— Наша роль в этом проекте лежит в плоскости реализующего звена. Как вы знаете, догазификация, по-другому ещё социальная газификация, была предложена партией «Единая Россия» в 2021 году и поддержана Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным.

Региональным оператором Республики Саха (Якутия) является «Сахатранснефтегаз», который имеет соответствующий комплексный опыт газификации населенных пунктов, а с февраля этого года региональный штаб Якутии возглавил лично Глава республики Айсен Сергеевич Николаев. Силами специалистов компании совместно с Минпромгеологии Якутии разработана региональная программа социальной газификации до 2030 года. С начала старта проекта в прошлом году мы газифицировали порядка 330 домовладений.

Основная часть подключений по программе социальной газификации будет произведена в течение 2022 года. В этом году мы планируем подвести газ к более чем 2000 домовладениям, а общий потенциал догазификации составляет порядка 5000 домовладений до конца 2024 года.

— Как в целом оцениваете итоги 2021 года?

— Буквально в конце января текущего года под руководством Главы Якутии были рассмотрены итоги финансово-хозяйственной деятельности предприятия за 2021 год. Мы впервые в истории предприятия превысили показатели по поставке природного газа с плановых 1674 до 1809 млн кубометров и увеличили производство газомоторного топлива с плановых 7800 до 8133 тонн.

Мы ввели в работу головную газораспределительную станцию в Якутске, впервые произвели пуск газа для жителей села Бердигестях Горного улуса и села Диринг Чурапчинского улуса. Для удобства и комфорта населения построили новый клиентский центр в Нижнем Бестяхе Мегино-Кангаласского улуса и существенно модернизировали такой центр в Якутске.

Для обеспечения безопасности газоснабжения мы завершили строительство 30 км резервной нитки газопровода-отвода к городу Вилюйску, завершили строительство первого этапа берегоукрепительного сооружения для обеспечения безопасной эксплуатации подводного перехода магистрального газопровода через реку Лену, провели замену и реконструкцию 15 км магистральных газопроводов «Кысыл-Сыр – Якутск», 13 км газораспределительных сетей в Якутске, осуществили реконструкцию и ремонт производственных объектов предприятия, в том числе 12 газораспределительных станций и 14 газорегуляторных пунктов. Это всё, в том числе, работает на снижение дефицита пропускной способности сетей, и мы подключаем больше домов к газу.

Большой шаг сделан в отношении злободневной «долгой» проблемы бесхозных объектов газового хозяйства по всей республике. Нам удалось переломить ситуацию по оформлению такого имущества путем разделения их на движимое и недвижимое имущество. В силу того, что движимое имущество оформляется в упрощенном виде, уже есть положительные решения судов в нескольких улусах и районах республики. Такие объекты будут оформлены в муниципальную собственность, потом в республиканскую, а затем переданы в эксплуатацию нашей компании, что позволит нам проводить техническое обслуживание и даст дополнительную надежность газоснабжения.

Для нужд производства в прошлом году закуплено более 60 единиц различной техники, включая автотехнику и спецтехнику.

Совместно с муниципальными образованиями разработаны и утверждены в Минпромгеологии республики схемы газоснабжения каждого газифицированного населенного пункта Якутии.

Как социально ответственное предприятие, мы уделяем повышенное внимание охране окружающей среды. По итогам 2021 года Министерством экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии АО «Сахатранснефтегаз» признано лучшим предприятием-природопользователем.

Как видите, нашим коллективом, а это почти 2130 сотрудников, проводится большая системная работа. Во многом благодаря этому деятельность компании за 2021 год оценена положительно и на 2022 год поставлены амбициозные задачи развития.

— Какие именно задачи?

— Помимо продолжения реализации проекта социальной газификации, это вопросы снижения количества отказов на подключение жилых домов к газу из-за дефицита пропускной способности. На эти цели благодаря решению Айсена Сергеевича Николаева впервые выделен беспрецедентный объем средств в размере 211 миллионов рублей на 2022 год. Такого раньше никогда не было. В первую очередь это касается столицы нашей республики.

Для этого, например, в городе Якутске по Покровскому тракту мы проводим большую работу по строительству сетей газораспределения высокого давления. Там мы должны к июлю этого года завершить строительство сетей общей протяженностью 3850 метров, ввести в работу новый газораспределительный пункт. Это позволит решить проблему дефицита пропускной способности газопровода по правой стороне Покровского тракта от СОТ «Птицевод» до СОТ «Изыскатель».

Кроме этого, на встрече с главой Якутска Евгением Николаевичем Григорьевым мы обсуждали, что в этом году устранение дефицита пропускной способности газовых сетей будет произведено в СОТ «Ионосфера», «Сырдах», «Степной», «Виктория», расположенных также по правовой стороне Покровского тракта.

По 13 км Намского тракта начали проектирование сетей газораспределения. Также в этом году начаты работы по реконструкции газопровода высокого давления на участке от Птицефабрики до района АГАТУ. Это позволит подключить к газу домовладения, расположенные в этих районах.

По утверждённой городской схеме газоснабжения низкого и среднего давления для устранения дефицита работы будут производиться в ДСК «Хонну» и «Мир», мкр. Птицефабрика. По улице Набережная микрорайонов Марха и Пригородный начнётся разработка проектно-сметной документации. Также большая работа будет по строительству газораспределительных сетей в Жатае.

В целом в этом году по республике будет построено порядка 140 километров газораспределительных сетей и газопроводов-вводов. В прошлом году, для сравнения, это было всего 28 километров.

Кроме этого, большой проект, который предстоит реализовать нашей команде – это газификация Накынского рудного поля, к производственной площадке которого планируется подвести газопровод для перевода энергетических объектов на экономически более эффективное и экологичное газовое топливо. Это обеспечит промышленную и экологическую безопасность.

Для увеличения выработки сжиженного углеводородного газа методом глубокой осушки введём в работу новую газофракционную установку на Якутском газопереробатывающем заводе.

— Алексей Засимович, задачи, стоящие перед коллективом, действительно объемные. Как вы оцениваете компетенцию сотрудников, коллег, с которыми работаете?

— Действительно, от профессиональных качеств сотрудников на всех уровнях зависит итоговый результат работы, который мы видим. И я хочу отметить, что компетенции наших специалистов действительно высокие. Учитывая специфику управления газовым хозяйством в суровых климатических условиях республики, можно смело говорить, что инженеры, операторы, проектанты, газоэлектросварщики, слесари, водители техники и другие специалисты, ежедневно выполняющие ответственную работу в «Сахатранснефтегазе» – настоящие мастера своего дела.

И для того, чтобы сохранить в наших рядах профессионалов и в целях их поддержки у нас действует коллективный договор, который считается одним из самых социально-ориентированных договоров с работодателями в республике. Например, в соответствии с положением о социальной защите неработающих пенсионеров «Сахатранснефтегаз», тем работникам, которые имеют более 10-летний стаж работы на предприятии и вышли на пенсию, работая у нас на предприятии, предусматривается ежемесячная социальная выплата в размере 5 тысяч рублей. Для этого мы в прошлом году специально подписали соглашение с негосударственным пенсионным фондом «Алмазная осень». Таким образом, все меры поддержки работников и их семей действуют в полную силу.

Пользуясь случаем я благодарю коллег за работу и уверен в том, что общими усилиями выполним стоящие перед нами задачи и достойно ответим на новые вызовы, диктуемые временем.