Алексей Колодезников о начале строительства участка газопровода «Кысыл-Сыр — Мастах 84»

«Сахатранснефтегаз» и поселок Кысыл-Сыр неразрывно связаны газовой нитью. От этого ещё более символично, что для завершения строительства третьей нитки магистрального газопровода «Кысыл-Сыр — Мастах 84» сегодня в посёлке произведена торжественная сварка первого стыка. Это начало работ, которые начаты в год 100-летия Якутии и должны быть завершены в 2024 году.

«Подчеркну, что это масштабное строительство обеспечил глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев, который провёл очень большую работу с федеральными органами власти. Благодаря этому многие якутяне смогут подключить свои дома к газу и повысится безопасность транспортировки газа по газопроводу, — сообщил в своём телеграм-канале генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников, — Мы, газовики, долго ждали этого момента. На строительстве магистрального газопровода привлекается собственные ресурсные мощности компании и местные трудовые кадры».

Право сварки первого стыка было предоставлено лучшему сварщику республики 2012 года и лучшему сварщику Дальнего Востока 2018 года Владимиру Прокопьевичу Сивцеву. Очень символично, что именно сегодня у него день рождения!