Алексей Колодезников о начале масштабного строительства газопровода

Газопровод-отвод от Среднетюнгского газоконденсатного месторождения к объектам Нюрбинского горно-обогатительного комбината протяженностью почти 170 километров построит компания «Сахатранснефтегаз». Об этой новости сообщил в своём телеграм канале генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

Это стало возможным по итогам проведенного тендера и подписанного контракта между АО «Сахатранснефтегаз» и ООО «Якутская генерирующая компания» (входит в группу АЛРОСА).

Подписание контракта стало шагом по реализации соглашения о сотрудничестве в рамках проекта строительства газопровода-отвода к производственной площадке Накынского рудного поля, которое в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2021 года Глава Якутии Айсен Сергеевич Николаев и генеральный директор АЛРОСА Сергей Сергеевич Иванов подписали между республикой и алмазной компанией.

Якутская генерирующая компания реализует проект по переводу электроснабжения объектов Мирнинско-Нюрбинского ГОК в пос. Накын с нефти на газ. Изменение цен на нефть и необходимость сохранения экологии требовали новых технических решений, — отметил Алексей Колодезников.

Рассматривались различные варианты повышения эффективности энергоснабжения Накынской производственной площадки, в том числе строительство линии электропередачи, но оптимальным был признан комплексный проект — строительство современной газопоршневой электростанции с подведением газа.

Сейчас «Сахатранснефтегаз» начинает работы по проектированию предполагаемой трассы газопровода и инженерные изыскания. Для строительства будут привлечены местные кадры и производственные мощности самой компании. Реализация проекта создаст дополнительные рабочие места при строительстве и эксплуатации газового объекта. Планируется, что проект будет завершен в конце 2025 года.