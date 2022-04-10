Алексей Колодезников: Мы уверены в реализации программы социальной газификации

Об этом рассказал генеральный директор предприятия Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ по итогам выступления председателя правительства России Михаила Владимировича МИШУСТИНА с отчётом перед депутатами Государственной Думы.

Напомним, что в своём выступлении председатель правительства России отдельно рассказал про реализацию масштабной программы догазификации населенных пунктов – социальную газификацию. По словам руководителя «Сахатранснефтегаз», в Якутии не менее 2000 домовладений планируется подключить по социальной газификации только в 2022 году, на последующие годы также утвержден план-график, по которому будут проводиться работы. С начала программы принято более 3800 заявок, заключено свыше 1500 договоров с заявителями и уже порядка 400 исполнено.

«Несмотря на введение санкций в отношении страны, региональный оператор газификации Якутии «Сахатранснефтегаз» следит за ситуацией и создал штаб в предприятии по оперативному реагированию на изменения. Для реализации программы социальной газификации мы обеспечены всем необходимым: на российском рынке есть в наличии газовое оборудование и трубная продукция», — отметил он.

В своем телеграм-канале Алексей Колодезников особо подчеркнул тему импортозамещения.

«Например, раньше спросом у населения пользовались корейские котлы «Риннай». На замену им пришли российские напольные газовые котлы «Буран». Они не уступают по своим характеристикам корейским котлам, вместо японских электродов мы перешли на российские аналоги, закупаем российские счётчики и автоматику. В целом мы изучаем поставщиков различного оборудования и уже установили новые контакты. Поэтому больших проблем с импортозамещением мы не испытываем», — подчеркнул руководитель Регионального оператора газификации.

Программа социальной газификации, инициированная партией «Единая Россия» и поддержанная президентом России Владимиром Владимировичем ПУТИНЫМ, в республике будет выполнена, а сам региональный штаб возглавляет глава Якутии Айсен Сергеевич НИКОЛАЕВ.