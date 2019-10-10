Алексей Колодезников: Качество дорог нужно проверить от и до

«По строительству региональных дорог отставаний по графику нет. Сегодня в большей степени приходится заниматься городской агломерацией. К сожалению, сроки по асфальтированию передвигаются», — отметил первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ 9 октября на очередном заседании оперативного штаба по реализации Национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Якутске.

На заседании подрядчики и представители заказчика строительства и реконструкции дорог городского округа «Город Якутск» сообщили, что по второму участку на улице Ларионова асфальтирование будет завершено только 18 октября. По улице Пилотов задержка произошла из-за вспученности грунта протяженностью 130 метров. Подрядчик на этом участке сделал выборку грунта, завозит щебень и песок, асфальтирование планирует завершить 15 октября. По улице Ивана Арбиты работы намечено закончить к воскресенью.

Подчеркнув, что на территории Якутска уже установились низкие температуры, Алексей Колодезников указал, что качество дорог нужно проверить от и до. В случае каких-то замечаний, они в рамках гарантийных сроков должны быть устранены подрядчиками в следующем году. В частности, сегодня уже есть замечания по улице Красильникова.

Также первый вице-премьер указал, что сейчас есть серьезное отставание по поставкам из Тюмени комплектующих для мостовых переходов, строящихся в микрорайоне «Северный» и через Мархинку. Есть риски, что грузовики подойдут только к ледообразованию на реке Лена. В этом случае, может быть использована ледокольная проводка.

Кроме этого Колодезников настоял на том, чтобы все запланированные работы по благоустройству асфальтированных дорог – укладка тротуаров, бордюров, лотков – должны быть завершены в этом году.