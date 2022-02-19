Алексей Колодезников избран в состав Президиума якутской ЕР

Сегодня, 19 февраля, в ходе отчётно-выборной конференции партии «Единая Россия» генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз», председатель Якутского регионального Совета сторонников партии «Единая Россия» Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ избран в состав Президиума регионального политсовета партии. Об этом он сообщил на своей странице в социальных сетях.

«Состав Президиума состоит из 15 человек. В него вошли уважаемые и доказавшие своей работой эффективность партийцы. Также избраны заместители Секретаря Регионального отделения в количестве 8 человек. Избрание в состав Президиума – это ответственность не только перед Партией, но и перед избирателями и всеми жителями республики. Приложу все усилия для того, чтобы Партия была инициатором и реализатором проектов, как бы это пафосно не звучало, направленных на улучшение и повышение качества жизни якутян», — прокомментировал Алексей Колодезников по итогам конференции.