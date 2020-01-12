Алексей Колодезников: Идёт работа по восстановлению централизованного электроснабжения в Заречье

Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ 12 января провёл заседание КЧС по факту отключения электроснабжения в пяти заречных улусах республики.

По данным Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) (ЦУКС ГУ МЧС России по РС(Я), сегодня в 07:15 часов утра по якутскому времени в результате срабатывания автомата защиты произошло отключение ВЛ-110 кВ «Майя-Чурапча» на подстанции «Майя». Без основного электроснабжения остались пять заречных улусов – Амгинский, Таттинский, Томпонский, Чурапчинский и Усть-Майский районы. Под ограничение попало 32,5 МВт мощности.

Энергетики запускают резервные станции. Алексей Колодезников поручил держать на особом контроле запуск котельных. В данное время в котельных запущены резервные источники питания, таким образом теплоснабжение в населённых пунктах не нарушено.

Также первый вице-премьер дал поручения руководителям министерств и глав районов по проверке всех социальных объектов в пяти улусах.

Организована работа межведомственных рабочих групп по проверке объектов жизнеобеспечения. Всего создано 28 групп. Объекты проверяются на запуск и работу резервных источников питания и наличие запаса топлива. Проводится информирование и оповещение населения.

«Пять районов переведены в режим повышенной готовности. На осмотр линии электроснабжения выдвинулись две бригады Мегино-Кангаласского и Чурапчинского РЭЯ. Протяжённость линии составляла 120 км. Только что сообщили, что обрыв линий электропередач обнаружен в Чурапчинском улусе. На месте обрыва уже начались ремонтные работы. Централизованное энергоснабжение будет полностью восстановлено», – подчеркнул Алексей Колодезников.