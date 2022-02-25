Алексей Колодезников и Никита Андреев обсудили вопросы газификации Горного улуса

25 февраля, генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников провёл рабочую встречу с главой Горного улуса Никитой Андреевым. В ходе встречи стороны обсудили широкий спектр направлений сотрудничества. Основное внимание было уделено вопросу реализации проекта социальной газификации на 2022 год.

В этом году АО «Сахатранснефтегаз» планирует начать строительство административного здания компании в райцентре, чтобы повысить удобство для населения. В здании будет располагаться офис Горного филиала с клиентским центром и кассами, консультационным сектором и диспетчерской.

Согласно утвержденному в конце 2021 года региональному план-графику в Горном районе предполагается подведение газопровода по социальной газификации к 134 домовладениям в селах Бердигестях и Кюерелях. В январе муниципалитеты начали проводить анкетирование с целью уточнения и внесения дополнений в утвержденный план-график социальной газификации. По предварительным итогам стороны изучат вопрос о возможности включения дополнительно порядка 300 домовладений. Это будет зависеть от готовности собственников участков к федеральным требованиям на подключение.

«Мне импонирует системный подход администрации района и лично Никиты Викторовича к вопросам газификации улуса», — отметил Алексей Колодезников.