Алексей Колодезников и Алексей Иннокентьев обсудили перспективы газификации Нюрбинского улуса

Сегодня, 18 апреля, генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников и глава Нюрбинского улуса Алексей Иннокентьев провели рабочую встречу, посвященную перспективам газификации Нюрбинского улуса.

По словам главы улуса, газификация района является давним желанием жителей, которая позволила бы максимально эффективно использовать природный газ не только для отопления домов и пищеприготовления, но и позволила бы газифицировать социальные объекты, промышленные предприятия и объекты малого и среднего предпринимательства.

В свою очередь директор предприятия отметил важность газификации одного из стратегически важных районов республики и особо подчеркнул, что возможность газификации Нюрбинского улуса обсуждается давно, но только сейчас появляются четкие контуры проекта в контексте поручения президента страны и одобренного проекта Ил Дарханом.

— Президент России Владимир Владимирович Путин в ходе совещания по вопросу развития энергетики дал поручение расширить программу газификации российских регионов и как раз проекты республики по газификации улусов чётко синхронизируются с планами государства, — сказал Алексей Колодезников.

Газификацию улуса предполагается провести в рамках проекта по развитию «Среднетюнгского газоконденсатного месторождения».

— Данный проект был обсужден в ходе рассмотрения предварительных итогов финансово-хозяйственной деятельности компании за 2021 год и планов на 2022 год под руководством главы Якутии Айсена Николаева в январе текущего года, — отметил руководитель национальной газовой компании.